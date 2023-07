SPÖ-Bildungssprecherin Tanzler zu Lehrer:innenmangel: „Im Bildungssystem ist es fünf nach 12“

Gewerkschaftskritik „richtig und wichtig“ – Änderungen im System statt teurer Prestigeprojekte des Ministers nötig

Wien (OTS/SK) - Einmal mehr wird massive Kritik an Bildungsminister Polaschek vonseiten der Pädagog:innen laut. Zum wiederholten Male ist es die Lehrergewerkschaft, die Alarm schlägt. SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler: „Wie lange will Minister Polaschek noch wegsehen, bevor er einsieht, dass es massive strukturelle Änderungen im Bildungssystem braucht?“ ****

Die Forderungen der Gewerkschaft seien nicht neu: Mehr Personal, weniger Bürokratie und eine Reform in der Lehrer:innenausbildung. „Die Baustellen sind bekannt und werden von der Gewerkschaft wie auch von der SPÖ klar benannt. Aber anstatt sich damit auseinanderzusetzen und die Probleme an der Wurzel zu packen, setzt der Minister auf immer neue oberflächliche Verschönerungen, in der Hoffnung, dass so die großen Probleme nicht mehr auffallen. Es ist daher richtig und wichtig, dass auch die Gewerkschaft nicht müde wird, die Missstände im Bildungssystem anzusprechen“, so Tanzler.

Eine dieser kosmetischen Maßnahmen sei die Initiative ‚Klasse Job‘: „Mit diesem Prestigeprojekt hat der Minister zwar erfolgreich 600.000 Euro Steuergeld an eine Agentur gezahlt – wohlgemerkt ohne jemals eine Ausschreibung dafür veröffentlicht zu haben – der erhoffte Erfolg bei der Zertifizierung von neuem Personal bleibt aber aus“, kritisiert Tanzler den Alleingang von Minister Polaschek und weist auf die Anfrage der SPÖ zu der Initiative hin. „Pädagog:innen sollen endlich mehr Zeit für Kinder, statt nur für Verwaltungsaufgaben haben. Sie brauchen einen modernen und zeitgemäßen Arbeitsplatz und eine Ausbildung, bei der die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Fokus steht. Es ist fünf nach 12 – der Minister muss endlich handeln, bevor das Bildungssystem, das nur noch aufgrund der Flexibilität der Lehrer:innen und der Resilienz der Schüler:innen funktioniert, gänzlich zusammenbricht“, warnt Tanzler den Minister eindringlich vor weiterem Stillstand. (Schluss) ts/up

