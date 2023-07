REYL Intesa Sanpaolo veröffentlicht zweite Ausgabe der Publikation FORWARD über die biologische Vielfalt

Genf, Schweiz (ots/PRNewswire) - REYL Intesa Sanpaolo (REYL) stärkt sein Impact-Programm durch die Veröffentlichung der zweiten Ausgabe seiner Publikation „FORWARD", die hervorhebt, wie Investitionen in naturbasierte Lösungen (Nature-based Solutions, NbS) das Potenzial haben, die Herausforderung der Biodiversität anzugehen.

Der Bericht (https://www.reyl.com/forward) zielt darauf ab, die Qualität der Diskussionen über Fragen der Biodiversität zu erhöhen und die potenzielle Rolle innovativer Finanzierungslösungen hervorzuheben. Der Bericht präsentiert einen Überblick über den aktuellen Zustand der natürlichen Ressourcen der Erde, sowie den Umfang internationaler Verpflichtungen, die auf dem COP 15-Gipfel vereinbart wurden. Der Bericht erkundet das Potenzial von naturbasierten Investmentlösungen, um Biodiversitätsprobleme anzugehen, einschliesslich der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Finanzierung in grossem Massstab und der Zusammenführung von Investoren und Projekten. Der Bericht schliesst mit einer Untersuchung dessen ab, was als Nächstes für die Biodiversität kommt.

Die Publikation ist Teil des breiteren Impact-Programms von REYL, das sich auf die Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern konzentriert: Intern unterstützt die Bank Mitarbeitende, um zu lokalen Umweltproblemen beizutragen, während sie sich extern auf Partnerschaften konzentriert, um einen Beitrag zu leisten und nachhaltige Ergebnisse zu liefern.

Für diese Ausgabe von FORWARD sprach REYL mit führenden Persönlichkeiten und Akademikern der Branche, die auf dem Gebiet der Biodiversität tätig sind und ihre Ansichten zu potenziellen Lösungen für die Biodiversitätskrise in einer Reihe von Interviews, die auf der FORWARD-Plattform verfügbar sind, geteilt haben.

REYL hat mit Akademikern gesprochen, die der Meinung sind, dass die Zukunft der Biodiversität durchaus positiv zu sehen ist. Allerdings bleibt noch viel zu tun, da die Ziele und die Finanzierung hinter den Erfordernissen zurückbleiben und die Diskussion über Regulierung und Marktpraktiken weitergeht. Dennoch ist die Anerkennung der Bedeutung der Natur und ihres schmerzhaften Zustandes ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erhaltung der natürlichen Welt.

Informationen zu REYL Intesa Sanpaolo

www.reyl.com

REYL Intesa Sanpaolo („REYL") ist eine diversifizierte und unternehmerische Bankengruppe mit Niederlassungen in der Schweiz (Genf, Zürich, Lugano), Europa (London, Luxemburg, Malta) und dem Rest der Welt (Singapur, Dubai). Das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte im Wert von mehr als 26 CHF Mrd. (39.2 CHF Mrd. einschliesslich Minderheitsbeteiligungen) und beschäftigt rund 400 Mitarbeitende.

Die Gruppe betreut eine Kundschaft von internationalen Unternehmern, Family Offices und institutionellen Anlegern über fünf Geschäftsbereiche: Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Finance, Asset Services und Asset Management.

REYL & Cie Ltd. ist in der Schweiz zugelassen und übt seine Tätigkeit unter der direkten Kontrolle der Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) aus. Seine Tochtergesellschaften werden auch von der FCA in Grossbritannien, der MFSA in Malta, der MAS in Singapur, der DFSA in Dubai und der SEC in den Vereinigten Staaten reguliert.

Informationen zu FORWARD

www.reyl.com/forward

FORWARD, gegründet im Jahr 2022, ist eine unabhängige Plattform, die von REYL Intesa Sanpaolo konzipiert wurde, um Einblicke und den Dialog über einige der wichtigsten sozioökonomischen Themen der Zeit zu fördern. Die Plattform umfasst akademische Forschung, Videos und Podcasts mit bekannten und führenden internationalen Persönlichkeiten.

