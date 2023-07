Lotto: 2 Sechser nach Doppeljackpot zu je rund 1,1 Millionen Euro

Joker Vierfachjackpot –rund 900.000 Euro warten

Wien (OTS) - Der Doppeljackpot bei „6 aus 45“ ist geknackt, und es gibt zwei neue Lotto Millionäre. Während ein Sechser in einer Annahmestelle in Kärntens Landeshauptstadt Klagenfurt erzielt wurde, wurde der andere von einem win2day-User in Oberösterreich gewonnen. Beide waren mit einem Lotto Normalschein erfolgreich und bekommen jeweils rund 1,1 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es gleich sechs Gewinne zu jeweils mehr als 19.000 Euro. Wien war dabei zweimal erfolgreich, Niederösterreich und Oberösterreich je einmal, und zwei Gewinne wurden über die Spieleseite win2day erzielt.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung am Mittwoch endete ohne Sechser. Da die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt wurde, gewannen hier 65 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 4.900 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker wartet am kommenden Sonntag bereits der zweite Vierfachjackpot in diesem Jahr, da es am Mittwoch neuerlich keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl gegeben hat. Wer sich für das „Ja“ zum Joker entscheidet, hat damit die Chance, rund 900.000 Euro zu gewinnen, denn mit dieser Summe rechnen die Österreichischen Lotterien am Sonntag im Joker Gewinntopf.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 19. Juli 2023

2 Sechser zu je EUR 1.081.048,50 6 Fünfer+ZZ zu je EUR 19.070,20 180 Fünfer zu je EUR 659,20 299 Vierer+ZZ zu je EUR 127,50 6.951 Vierer zu je EUR 32,00 6.154 Dreier+ZZ zu je EUR 15,40 87.046 Dreier zu je EUR 4,40 192.891 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 3 7 13 17 28 39 Zusatzzahl 40

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 19. Juli 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 65 Fünfer zu je EUR 4.866,80 2.841 Vierer zu je EUR 18,80 44.885 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 4 12 24 29 36

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 19. Juli 2023

4fach JP Joker, im Topf bleiben EUR 795.814,71 – 900.000 Euro warten 7 mal EUR 10.000,00 94 mal EUR 1.000,00 877 mal EUR 100,00 9.607 mal EUR 10,00 93.527 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 3 8 6 4 2 3

