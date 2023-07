FPÖ – Kassegger zu IHS-Konjunkturprognose: „Seit Jahren fährt Schwarz-Grün unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand an die Wand!“

„Im Gegensatz zu ÖVP und Grünen liegen seit eineinhalb Jahren konkrete Vorschläge der Freiheitlichen zum Stopp der Kostenlawine im Parlament“

Wien (OTS) - „Diese unfähige schwarz-grüne Regierung fährt die österreichische Wirtschaft und unseren Wohlstand seit Jahren an die Wand – leider wird sich dieser ‚schwarz-grüne Ritt ins finstere Tal‘ auch in den nächsten Monaten fortsetzen. Der einzige und nun schon dringende Ausweg aus diesem wirtschafts-, finanz- und sozialpolitischen Dilemma wäre ein radikaler politischer Kurswechsel“, sagte FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Axel Kassegger zur heute präsentierten mittelfristigen IHS-Konjunkturprognose. „Aus Sicht des IHS sollte die Politik Maßnahmen ergreifen, um das Potenzialwachstum zu steigern - nur mit der ÖVP und den Grünen wird das nicht machbar sein, wie das schon die Vergangenheit eindeutig zeigte“, so Kassegger weiter.

„Mit derzeit acht Prozent übersteigt die heimische Inflation jene Spaniens mit 1,6 oder Frankreichs mit 4,5 Prozent, in Luxemburg liegt die Teuerung bei 1,0 Prozent und in Belgien bei 1,6 Prozent. Österreichs Inflationsrate liegt ganz klar noch immer über dem EU-Durchschnitt (5,5 Prozent). ÖVP und Grüne haben noch immer keine passenden Antworten zu der nach wie vor hohen Inflation in Österreich. Auch lassen die jüngsten Wirtschaftsprognosen kaum Hoffnung aufkeimen, dass sich die Situation für die österreichische Wirtschaft bald entspannen wird. Mit dieser schwarz-grünen Schlafwagen-Politik wird auch unserem Mittelstand endgültig der Todesstoß versetzt, wenn nun nicht schnell reagiert wird. Im Gegensatz zu ÖVP und Grünen liegen aber seit eineinhalb Jahren konkrete Vorschläge der Freiheitlichen zum Stopp der Kostenlawine im Parlament“, betonte der FPÖ-Wirtschaftssprecher und weiter: „Es braucht nun eine Preisbremse, umfassende Steuersenkungen auf Grundnahrungsmittel, Energie und Treibstoffe und ebenso ein sofortiges Aus dieser unsinnigen Russland-Sanktionen – unsere Bevölkerung muss rasch entlastet werden.“

„Auf alle Fälle werden wir es nicht zulassen, dass Österreichs Wirtschaft, unser Wohlstand samt sozialer Sicherheit von dieser unfähigen und verantwortungslosen Bundesregierung endgültig ruiniert wird“, sagte Kassegger.

