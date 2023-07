seminargo präsentierte bahnbrechende Innovation: SEM – die Zukunft der Seminarbuchungen!

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung am Markt verfügt seminargo über geballtes Know-how in der Tagungshotellerie. Andrea Kernreiter, Mitbegründerin seminargo 1/2

Als Marktführer in Österreich sind wir stets bestrebt, innovative Lösungen anzubieten, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Mit 'SEM' setzen wir neue Maßstäbe für die Buchung und Abwicklung von Tagungen und Seminaren. Andrea Kernreiter, Mitbegründerin seminargo 2/2

Wien/Steiermark (OTS) - seminargo, Österreichs führende Plattform für die Vermittlung von Seminarhotels, präsentierte auf dem diesjährigen Branchentreff mit "seminargo next generation – Die Zukunft erwartet uns" eine bahnbrechende Neuerung. Mit der innovativen Lösung "SEM" revolutioniert seminargo die Zukunft der Seminarbuchungen und bietet seinen Partnern ab sofort eine Internet Booking Engine für Meetings an.

Die Veranstaltung von 10. bis 11. Juli 2023, die bereits zum 19. Mal stattfand, versammelte Hoteliers der führenden Seminar- und Tagungshotels aus ganz Österreich. Über 100 Teilnehmer waren angereist und erlebten im Congress Loipersdorf/DAS SONNREICH**** in Bad Loipersdorf bei Fürstenfeld zwei inspirierende Tage voller Fachvorträge und Austausch inmitten der Schönheit des steirischen Thermen- und Vulkanlandes.

Das diesjährige Programm umfasste eine Keynote, ein BBQ-Showcooking, eine Party mit DJ und Infodesks. In der Einladung wurde nicht zu viel über den Vortrag "seminargo next generation – Die Zukunft erwartet uns" verraten, außer dass es sich um etwas Bedeutendes handelt, mit dem niemand rechnen wird!

seminargo next generation – was bringt die Zukunft?

Den Auftakt am 10. Juli machten Andrea und Andreas Kernreiter, die Geschäftsführung von seminargo, mit einem Einblick in das Tagesgeschäft und wichtigen Marktentwicklungen. Den Teilnehmern wurde ein umfassender Überblick über aktuelle Anfragen- und Buchungszahlen präsentiert. Zudem wurde aufgezeigt, wie sich die Inflation auf die Seminarbranche auswirkt und was das für zukünftige Planungen bedeutet. Anschließend wurde auf die "seminargo Milestones" der Vergangenheit zurückgeblickt, die eindrucksvoll den erfolgreichen Werdegang des Unternehmens zeigen.

Besonderes Augenmerk galt jedoch der Vorstellung der innovativen Lösung "SEM" durch Alexander Kernreiter, der die nächste Generation bei seminargo verkörpert. "SEM" steht für eine revolutionäre Buchungsstrecke für Tagungshotels, die es Kunden ermöglicht, Seminare zukünftig online in Echtzeit auf der jeweiligen Hotelwebsite zu buchen. Der Kunde kann sich sein individuelles Seminar konfigurieren und erhält auf Knopfdruck Angebot und Preise. Diese bahnbrechende Internet Booking Engine für Meetings bietet dem Kunden eine bequeme und effiziente Möglichkeit, Veranstaltungen zu planen und zu buchen.

" Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung am Markt verfügt seminargo über geballtes Know-how in der Tagungshotellerie ", erklärt Andrea Kernreiter, Mitbegründerin des Unternehmens. " Als Marktführer in Österreich sind wir stets bestrebt, innovative Lösungen anzubieten, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Mit 'SEM' setzen wir neue Maßstäbe für die Buchung und Abwicklung von Tagungen und Seminaren. " Nähere Informationen über „SEM“ finden Sie hier.

Gut etabliert: der Digital Sales Booster

Im Vorjahr wurde beim Branchentreff von seminargo ein neues Remarketing-Produkt eingeführt: der Digital Sales Booster. Durch gezielte Onlinewerbung werden die richtigen Kunden erreicht und somit der Umsatz gesteigert. Mittlerweile ist der Digital Sales Booster nicht mehr wegzudenken und erfreut sich einer wachsenden Beliebtheit, da die Kampagnen äußerst erfolgreich sind.

Die Locations: CONGRESS LOIPERSDORF/DAS SONNREICH

Eingebettet in die weite, hügelige, grüne Landschaft der Oststeiermark ist der CONGRESS LOIPERSDORF eine moderne Eventlocation für Kongresse, Veranstaltungen und Seminare aller Art für 2 bis 600 Personen. Moderne, tageslichtdurchflutete Räume, über 5 m Raumhöhe, die 600 m² große, wunderbare Sonnenterrasse und der Zugang von jedem Konferenzraum ins Freie schaffen Freiraum für Geist und Körper.

Genächtigt wird im direkt angrenzenden Hotel DAS SONNREICH****. Die modernen, hellen und freundlichen Zimmer bieten den Gästen eine volle Portion Wohlfühlambiente, die keine Wünsche offenlässt. DAS SONNREICH Restaurant sorgt für den krönenden Abschluss eines perfekten Seminartages in Bad Loipersdorf und verwöhnt mit steirischen Schmankerln.

Sponsoren und Branchenexperten

Seit mehr als 15 Jahren sind die Branchenexperten und Sponsoren des seminargo Branchentreffs unverzichtbar: Haubis GmbH verwöhnte die Gäste während der Pausen mit exquisiten kulinarischen Köstlichkeiten und demonstrierte erneut ihr professionelles Arbeiten. APPIA Contract GmbH präsentierte die zukünftigen Einrichtungstrends und die Sales-Mitarbeiter von G.A.Service GmbH zeigten vielfältige und kreative Möglichkeiten im Tourismusmarketing.

Werden Sie Teil von seminargo! Jetzt Kooperation starten

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Kernreiter, CEO

Tel. AT: +43 1 90 858 - 25

Tel. DE: +49 89 700 741 69 - 25

Mail: andreas.kernreiter @ seminargo.com

Web: www.seminargo.com