Rekordquote für „Fahndung Österreich“ bei ServusTV

Mit einem Marktanteil von 9,7% in der Basis und 11,4% in der Zielgruppe liefert Österreichs einzige Live-Fahndungssendung neue Bestwerte.

Salzburg/Wals (OTS) - Ein Schwerverletzter vor einer Garage in Wien, falsche Kriminalbeamte, die Pensionisten austricksen, ein erschossenes Pferd in Kärnten oder ein 30 Jahre alter Cold-Case aus dem Burgenland: Zu solchen und ähnlich Fällen bei „Fahndung Österreich“ – Österreichs einziger Live-Fahndungssendung - bei ServusTV waren gestern im Schnitt 196.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei. Insgesamt schalteten 436.000 Österreicher ein. Eine Rekordquoten für die ServusTV-Sendung, die erstmalig am 27.05.2021 auf Sendung ging. Auch bei den Marktanteilen: 9,7% in der Basis (Erwachsene, 12+) sowie 11,4% in der Zielgruppe (Erwachsene, 12-49) bedeuten neue Bestwerte. Quoten, über die sich auch „Fahndung Österreich“-Moderator und ServusTV-Infochef Hans Martin Paar freut: „Dieser Erfolg ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, wie gut unsere exklusiven Einblicke in die Polizeiarbeit und die Präventions-Tipps gerade bei aktuellen Betrugsdelikten von den Zuschauern angenommen werden. Basis dafür ist die hervorragende Zusammenarbeit mit der Exekutive, für die wir sehr dankbar sind.“

Die gestrige Sendung „Fahndung Österreich“ zum Nachsehen bei ServusTV On, der Video- und Streamingplattform von ServusTV: Fahndung Österreich - die Sendung vom 19.07. - ServusTV

