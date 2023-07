FPÖ - Seidl: Chaos-Stadtrat Hacker meldet sich wieder mit einer Peinlichkeit der Sonderklasse zu Wort

Rücktritt des Gesundheitsstadtrates ist unumgänglich

Wien (OTS) - "Wer glaubt, schon alles im Chaos-Ressort von Stadtrat Hacker erlebt zu haben, den muss ich abermals enttäuschen", so der Sozialsprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl. Aktuell werden Medienberichten zufolge knapp 4.000 Briefe mit Rückforderungen des Energiebonus ausgeschickt. Schuld daran sollen, so der verantwortliche Sozialstadtrat Hacker, die Mitarbeiter der IT-Abteilung in seinem Ressort sein. "Wie schäbig kann man sein, um sein eigenes Versagen den Mitarbeitern umzuhängen. Das ist letztklassig und zeugt davon, dass sich Hacker seiner eigenen Unfähigkeit schlicht nicht bewusst ist! Hätte Hacker nur einen Funken Anstand, würde er ein Entschuldigungsschreiben ins Treffen führen, in dem im Idealfall gleich sein Rücktritt verlautbart wird. Wie lange sich Bürgermeister Ludwig diese 'Schwachstelle' in diesem wichtigen Ressort noch leisten möchte, steht in den Sternen, ist aber nicht minder verantwortungslos. Ich rate dringend, sowohl Stadtrat Hacker wie auch die unfähige WiGeV-Führung umgehend zu entlassen", schließt Seidl.

