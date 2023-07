„Bewusst gesund“: Erste Hilfe – wissen, was im Notfall zu tun ist

Am 22. Juli um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 22. Juli 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Erste Hilfe – wissen, was im Notfall zu tun ist

144, die Telefonnummer des Rettungsnotrufs, sollte in Österreich jeder kennen. 10.000 Personen erleiden österreichweit jährlich einen Atem-Kreislaufstillstand und dann zählt jede Sekunde! Ohne rasche Hilfe tritt innerhalb weniger Minuten der Hirntod ein. Doch viele Menschen trauen sich nicht zu helfen. Angst, etwas falsch zu machen, oder Überforderung sind oftmals die Gründe dafür. Dabei kann Erste Hilfe Leben retten. „Bewusst gesund“ gibt einen Überblick über die wichtigsten Sofortmaßnahmen. Gestaltung: Vroni Brix

„Bewusst gesund“-Tipp: Muskelkrämpfe

Im Sommer setzt bei vielen der Bewegungsdrang ein, da wird nach langer Pause wieder geschwommen, geradelt oder gewandert. Eine häufige Begleiterscheinung sind Muskelkrämpfe. Meist ist die Ursache harmlos, wie Überanstrengung oder Elektrolytverlust durch starkes Schwitzen. Aber auch einige Erkrankungen und Medikamente können Muskelkrämpfe verursachen – darüber informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Psoas – Muskel der Seele

Der Psoas ist ein besonderer Muskel: Er ist der einzige Muskel, der den Oberkörper mit den Hüften und Beinen verbindet. So ist er an den meisten unserer Bewegungen wie Gehen, Tanzen oder Stiegensteigen beteiligt. Langes Sitzen tut dem Psoas nicht gut, dabei wird der Muskel konstant einseitig belastet, Bewegungseinschränkungen und Kreuzschmerzen können die Folge sein. Schon einfaches Treppensteigen und leichte Dehnungen sind ein guter Weg, den Psoas zu trainieren. Gestaltung: Steffi Zupan

Den Alltag glücklich gestalten

Das Streben nach Glück ist so alt wie die Geschichte der Menschheit. Doch Glück ist flüchtig und oft nur von kurzer Dauer. Umso wichtiger ist es, unser Glücksempfinden im Alltag durch bewusste Handlungen zu maximieren. Immerhin besagen zahlreiche Studien, dass glückliche Menschen sowohl gesünder als auch erfolgreicher sind und darüber hinaus auch länger leben. In der „Bewusst gesund“-Sommerserie stellt Neurowissenschafter und Glücksforscher Michael Mitterwallner die verschiedensten Faktoren rund um das Thema Glück vor und zeigt, welche Glücksaspekte man im Alltag häufig übersieht.

Walnuss – der perfekte Baum für den Sommer

Walnüsse sind reich an gesunden Fettsäuren, enthalten wertvolle Vitamine und Spurenelemente. Aber nicht nur die Früchte des Walnussbaumes haben einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit, auch die Blätter haben es in sich. Sie enthalten neben ätherischen Ölen einen hohen Anteil an Gerbsäuren und wirken antibakteriell und zusammenziehend. Daher werden Walnussblätter bei leichten Hautentzündungen, Sonnenbrand, Akne oder übermäßiger Schweißbildung angewendet. Weiters sollen die zerriebenen Blätter Insekten abhalten, und das Blätterdach des Walnussbaums spendet im Sommer ausreichenden Schatten. Gestaltung: Tommy Schmidle

