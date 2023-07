ORF-„Sommerkabarett“ am 21. Juli um 20.15 Uhr in ORF 1: Caroline Athanasiadis serviert „Tzatziki im ¾-Takt“

Danach: „Was gibt es Neues? – Classics“ und „Ziemlich bester Urlaub“

Wien (OTS) - Tzatziki oder Apfelstrudel? Sirtaki oder Walzer? Für Wien zu temperamentvoll, für Griechenland zu ehrlich. Zwei Seelen schlagen in einer Brust, nur welche ist stärker? Caroline Athanasiadis ist in ihrem ersten Soloprogramm auf der Suche nach ihrem gespaltenen Selbst. Sie lässt ihre Heimatstadt Wien hinter sich, um in ihrer zweiten Heimat Griechenland ihr Glück zu finden. Musikalisch und sprachwitzig analysiert sie die griechischen Götter, das unterschiedliche Essverhalten der Kulturen und den Tod, der definitiv ein Wiener ist. Am Freitag, dem 21. Juli 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1, serviert Caroline Athanasiadis dem Publikum „Tzatziki im ¾-Takt“ im ORF-„Sommerkabarett“.

Danach um 21.20 Uhr präsentieren die „Was gibt es Neues? – Classics“ die kuriosesten Fragen, die verrücktesten „Dinge der Woche“ und die witzigsten Antworten vergangener Sendungen. Um 22.10 Uhr ist der vierte und letzte Teil der ORF-1-Reihe „Ziemlich bester Urlaub“ mit Gery Seidl, Gerald Fleischhacker, Oliver Baier, Günther Lainer, Eva Maria Marold, Christoph Krutzler, Angelika Niedetzky und Lilian Klebow zu sehen.

Die weiteren ORF-„Sommerkabarett“-Termine im Überblick

4. August: „Thomas Stipsitz: Stinatzer Delikatessen“ (21.15 Uhr) 11. August: „Pizzera & Jaus: Wer nicht fühlen will muss hören 1 + 2“ 18. August: ORF-Premiere „Benedikt Mitmannsgruber: Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber“

25. August: ORF-Premiere „Sonja Pikart: Ein Spatz, ein Wunsch, ein Volksaufstand“

1. September: ORF-Premiere „Pratersterne Hochschaubahn“ mit Hosea Ratschiller, Viktor Gernot, Antonia Stabinger, Michael Bauer alias Heidelbeerhugo, David Scheid, Miss Allie, RaDeschnig, Dirk Stermann und Wiener Blond

8. September: ORF-Premiere „Thomas Maurer: Zeitgenosse aus Leidenschaft“

15. September: „Gernot Kulis: Herkulis“

Sommerliches Kabarett auf Flimmit

Flimmit sorgt mit seinem sommerlichen Kabarett-Reigen für beste Unterhaltung. Dabei gibt es u. a. ein Wiedersehen mit Andrea Händler („Das Schweigen der Händler“), Alfred Dorfer („Badeschluss“), Andreas Vitásek („39,2 – Ein Fiebermonolog“), Alex Kristan („Lebhaft – Rotzpipn forever“) und vielen mehr. Neu im Programm ist auch Michael Niavaranis aktuelle Simpl-Revue „Des Bullis Kern“, die die besten Nummern aus der bereits 110-jährigen Geschichte des Kabarett Simpl vereint.

