Zweite Ausgabe von „Mr. Musical präsentiert“ mit Alfons Haider am 22. Juli

„Die erfolgreichsten Musicals“ um 21.55 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Die größten Musical-Hits“ bildeten Anfang Juni den Auftakt zu Alfons Haiders neuer Reihe „Mr. Musical präsentiert“ – nun meldet sich der Entertainer mit der zweiten Ausgabe seiner Mottoshow zurück! Dabei stehen am Samstag, dem 22. Juli 2023, um 21.55 Uhr in ORF 2 „Die erfolgreichsten Musicals“ auf dem Programm. Alfons Haider lädt zu einer bunten und unterhaltsamen Reise durch die Welt des beliebten Genres. „Mr. Musical“ trifft dabei die Stars, die Kreativen im Hintergrund und prominente Fans. Einspielfilme liefern spannende und unterhaltsame Zusatzinfos, Show-Auftritte bringen das Musicalfieber in Österreichs Wohnzimmer. Dabei tritt der Entertainer auch selbst auf und präsentiert passend zum jeweiligen Motto seinen Lieblingstitel. In den weiteren Ausgaben der Reihe dreht sich alles um „Musicals ‚Made in Austria‘“ und „Musicals über Legenden“.

„Mr. Musical präsentiert: Die erfolgreichsten Musicals“ (Samstag, 22. Juli 2023, 21.55 Uhr, ORF 2)

Österreichs „Mr. Musical“ Alfons Haider widmet sich in der zweiten Ausgabe von „Mr. Musical präsentiert“ den erfolgreichsten Musicals. Nachdem der Entertainer mit dem Klassiker „Mackie Messer“ aus der „Dreigroschenoper“ die Sendung eröffnet, begrüßt er Musical-Legende Angelika Milster, die das wohl bekannteste Lied aus dem Musical „Cats“, „Memory“, präsentiert. Musical-Star Mark Seibert bringt mit „Bring Him Home“ aus „Les Misérables“ und Musicaldarstellerin Caroline Vasicek mit „I Don’t Know How To Love Him“ aus „Jesus Christ Superstar“ Musicalfieber in Österreichs Wohnzimmer. Zu Gast in dieser bunten und unterhaltsamen Reise durch die Welt des Musicals sind weiters Musical-Star und Publikumsliebling Uwe Kröger, die Sängerinnen Stella Jones und Lisa Habermann, Regisseur Werner Sobotka, Autor Michael Schottenberg, Schauspieler Gernot Kranner und seine Tochter Olivia, Veranstalter Herbert Fechter und die junge Künstlerin Hannah Schranz. Passend zum Sendungsmotto ergänzen Beiträge aus den Musicals „Starlight Express“, „Der König der Löwen“, „West Side Story“, „Das Phantom der Oper“, „Chicago“, „My Fair Lady“ und „Hair“ die Liste der erfolgreichsten Musicals.

