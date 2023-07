„Universum History“-Zweiteiler führt zurück ins Amerika vor Kolumbus und porträtiert die First Nations des Doppelkontinents

„Kontinent der Vielfalt – Amerika vor 1492“ am 21. und 28. Juli jeweils um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Universum History“ führt im Zweiteiler „Kontinent der Vielfalt – Amerika vor 1492“ am Freitag, dem 21. und 28. Juli 2023, jeweils um 22.35 Uhr in ORF 2 in Kinofilmlänge zurück ins Amerika vor Kolumbus und porträtiert die First Nations des Doppelkontinents. Eine spannende Zeitreise zu den Ursprüngen Amerikas, zu den Azteken, Maya, Inka und Irokesen – Tausende Jahre zurück in der Geschichte Nord-, Mittel- und Südamerikas. Spielszenen und Interviews mit Wissenschafterinnen und Wissenschaftern indigener Herkunft geben im Zweiteiler von Barbara Hager und Lisa Jackson (ORF-Bearbeitung:

Andrea Lehner) Einblick in Herkunft und Lebensweise der ersten Amerikaner.

Sie überwanden Ozeane und Gebirge, entwickelten Konzepte des Zusammenlebens, waren landwirtschaftlich erfolgreich und gründeten Zivilisationen und Handelsnetze – die Irokesen, Azteken, Maya, Inka. Als Kolumbus Amerika erreichte, lebten von der Arktis im Norden bis zur Spitze Südamerikas rund 90 Millionen Menschen: Tausende Ethnien mit eigener Sprache, eigener Lebensweise, erstaunlichen Leistungen in Wissenschaft, Medizin, Astronomie oder Landwirtschaft.

„Universum History“ porträtiert die wahren First Nations, die vor mehr als 15.000 Jahren über die Landbrücke Beringia und über den Ozean nach Amerika gekommen waren. Und den Grundstein legten für die ersten Zivilisationen Nord- und Südamerikas. Bis die Konquistadoren den Kontinent erreichten. Die von den Europäern geringschätzig als „Wilde“ bezeichneten Ureinwohner waren in vielen Berufen erfolgreich – in der Architektur und Städteplanung, in der Landwirtschaft und Astronomie, bei der Jagd, in Wissenschaft und Kunst. Sie experimentierten mit verschiedenen Lebens- und Ernährungsweisen und gaben ihre Erfahrungen als traditionelles Wissen an die Nachkommen weiter. Sie fanden Strategien, um auch in den unwirtlichsten Gegenden zu überleben: mit Iglus und trickreicher Jagd in Alaska, mit der Herstellung von fruchtbarem Humus für den sauren Boden im Amazonasgebiet oder mit ausgefeilten Bewässerungssystemen in Peru und Arizona.

Zu den wichtigsten archäologischen Entdeckungen zählen spezielle Steinwerkzeuge, die in Clovis, im heutigen US-Bundesstaat New Mexico, gefunden wurden. Die tödlich-scharfen Pfeilspitzen durchdrangen selbst die dicke Haut von Mammuts und Bisons. Ihr Alter wurde auf mindesten 10.500 Jahre geschätzt und führte zur Clovis-First-Theorie, der zufolge die ersten Menschen vor etwa 11.000 Jahren in Nordamerika gelebt haben. Dass die Hypothese heute nicht mehr haltbar ist, belegen Funde aus vielen anderen Regionen Nord- und Südamerikas. Vor den Clovis-Spitzen jagten die Menschen mit Werkzeugen aus Knochen, die ebenso tödlich waren. In Monte Verde in Chile wurde ein Dorf mit Hütten ausgegraben, die etwa 14.800 Jahre alt sind.

In spannenden 2 x 90 Minuten reist „Universum History“ von den Eiszeitjägern Alaskas im Norden über die Zivilisationen der Azteken, Maya und Inka nach Mexiko und Peru in Mittel- und Südamerika.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at