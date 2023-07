Los geht’s! ÖFB-Cup, Runde 1 mit neun Spielen im ORF

Am 22. und 23. Juli mit Donaufeld – Rapid, SAK Klagenfurt – Sturm in ORF 1, Konferenzschaltungen u. a. mit LASK und Austria am 21., 22. und 23. Juli in ORF SPORT +

Wien (OTS) - Der Fußball rollt wieder im ORF, wenn ab 21. Juli 2023 die erste Runde im ÖFB-Cup angepfiffen wird – und via ORF 1 und ORF SPORT + sind die Fußballfans live voll im Bild. Am 21., 22. und 23. Juli stehen dabei gleich neun Cup-Spiele auf dem Live-Programm – zwei davon in ORF 1 und sieben weitere in ORF SPORT +, zum Teil in Konferenzschaltung.

Los geht es am Freitag, dem 21. Juli, um 18.00 Uhr in ORF SPORT + mit der Konferenzschaltung von Röthis – LASK und Spittal/Drau – Austria Wien.

Am Samstag, dem 22. Juli, zeigt ORF 1 ab 17.05 Uhr SAK Klagenfurt – Sturm Graz. Um 20.15 Uhr folgt in ORF SPORT + eine Konferenzschaltung mit gleich vier Begegnungen: Bad Gleichenberg – GAK, Krems – Amstetten, Wels – Ried und Vorwärts Steyr – Austria Klagenfurt.

Meister Salzburgs Match gegen Ardagger/Viehdorf steht am Sonntag, dem 23. Juli, um 10.45 Uhr auf dem Programm von ORF SPORT +. Die erste Cup-Runde im ORF beschließt dann um 17.40 Uhr in ORF 1 das Spiel Donaufeld – Rapid.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at (inkl. sport.ORF.at-Newsroom), ORF-Fußball-Special und ORF-TVthek umfasst Live-Streams sowie nachträglich für 24 Stunden Video-on-Demand-Angebote der ORF-TV-Übertragungen, aktuelle Storys über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Fußball-Berichterstattung ausführlich.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at