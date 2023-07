Fünf Jahre voller Zeitgeschichte: hdgö feiert mit dichtem Programm und fünf Tagen freiem Eintritt im November

Wien (OTS) - Save the date: Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) wird im November fünf Jahre alt und öffnet aus diesem Anlass seine Türen besonders weit! Von 15.–19. November 2023 ist der Eintritt ins Museum frei, ein dichtes Programm mit spannenden Gästen entführt in die jüngste Geschichte und Gegenwart. Schon ab jetzt laden fünf gut verpackte Geschenke im Foyer des hdgö zum Mitraten ein: „Wie schwer wiegt Geschichte?“ Tiefer in die Museums-Highlights lässt der soeben erschienene hdgö-Jahresbericht 2022 eintauchen: Mehr als 70.000 Interessierte haben die Ausstellungen im Haus besucht.

Mit Überraschungen, Blicken hinter die Kulissen, besonderen Objekten und prominenten Gästen feiert das hdgö von Mittwoch, den 15. November bis Sonntag, den 19. November 2023 sein fünfjähriges Bestehen. Die Ausstellungen in der Neuen Burg sind jeweils von 10–19 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet, an jedem Tag geben fünf Programmpunkte besondere Einblicke in die Zeitgeschichte. Auf Kinder wartet eine neue Rätselrallye durch die Hauptausstellung, die man jederzeit starten kann. An den Abenden werden ab jeweils 19 Uhr spannende Gäste begrüßt, wie beispielsweise Kabarettist Florian Scheuba am Samstag, 18. November. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist ebenfalls kostenlos. Das detaillierte Programm ist ab Oktober auf www.hdgoe.at/5_jahre_hdgoe abrufbar. Schon jetzt vormerken!

Ab sofort mitraten und gewinnen

Schon aktuell lädt das Zeitgeschichte-Museum zum Miträtseln ein: Im hdgö-Foyer verbergen ab jetzt fünf kleine und große Geburtstags-Päckchen Objekt-Highlights aus der hdgö-Sammlung. Richtig schätzen ist gefragt: „Wie schwer wiegt Geschichte?“ Vor Ort können Tipps zum Gesamtgewicht der fünf Objekte abgegeben werden. Die Auflösung folgt im November, unter allen Teilnehmenden werden 25 hdgö-Jahreskarten verlost.

hdgö-Jahresbericht 2022 online

Druckfrisch erschienen und ab sofort auch digital abrufbar ist der neue hdgö-Jahresbericht, der die Highlights des vergangenen Jahres Revue passieren lässt. Mehr als 70.000 physische Besucher*innen haben 2022 die Ausstellungen in der Neuen Burg besichtigt. Zahlreiche weitere Personen konnte das Museum mit Inhalten am Wiener Heldenplatz, mit der Ausstellung „Heimat großer Töchter“ „on tour“ im Nordico Stadtmuseum Linz und aktuell im kärnten.museum in Klagenfurt sowie mit der Schau „Das Wiener Modell der Radikalisierung. Österreich und die Shoah“ im europäischen Ausland ansprechen. Auch über die digitalen Kanäle – allen voran den relaunchten Auftritt der Webseite www.hdgoe.at mit vielfältigen digitalen Inhalten wie Webausstellungen oder dem Lexikon zur Zeitgeschichte – ist das hdgö rund um die Uhr für Interessierte da.

5 Jahre hdgö – 5 Tage freier Eintritt: Ab Oktober vollständiges Programm auf www.hdgoe.at/5_jahre_hdgoe

hdgö Jahresbericht 2022: www.hdgoe.at/jahresberichte

Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) ist das erste zeitgeschichtliche Museum des Bundes. Angesiedelt am geschichtsträchtigen Heldenplatz in der Neuen Burg, bietet das hdgö in seinen Ausstellungen Einblicke in die wichtigsten politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklungen des letzten Jahrhunderts bis ins Heute. Eigene Web-Ausstellungen, aktuelle Schwerpunktthemen und interaktive Bildersammlungen bieten unter www.hdgoe.at immer wieder Neues aus der Vergangenheit.



