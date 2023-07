Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 21.7.: Saubermacher AG Chef Ralf Mittermayr im Interview

Wien (OTS) - Volker Obermayr spricht mit Saubermacher AG Chef Ralf Mittermayr über Recycling und Müllvermeidung - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 21. Juli um 9.42 Uhr in Ö1.

Wer Abfall und Entsorgung hört, denkt oft an Müllcontainer, Großdeponien und unangenehme Gerüche. Noch wenig im Bewusstsein verankert ist, dass es auch um Roh-, Wert- und Brennstoffe geht. Deren Wiederverwertung spart Ressourcen und hilft Treibhausgase zu senken. Die Saubermacher AG in Feldkirchen bei Graz zählt weltweit seit Jahren zu den nachhaltigsten Entsorgungsbetrieben. Für „Saldo“ hat Volker Obermayr mit Vorstandschef Ralf Mittermayr über effektive Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft als Gamechanger gesprochen.

