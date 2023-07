Veränderungen in der Führung der Greiner Bio-One International GmbH

Manfred Stanek, COO der Greiner AG, übernimmt die Spartenleitung interimistisch von Rainer Perneker, der das Unternehmen mit 28. August verlässt.

Wien/Kremsmünster (OTS) - Rainer Perneker, seit 2012 an der Spitze der Greiner Bio-One International GmbH, wird mit 28. August seine Funktion als Spartenleiter abgeben und in weiterer Folge das Unternehmen verlassen. Manfred Stanek, COO der Greiner AG, wird interimistisch die Leitung der Medizinproduktesparte übernehmen, bis eine Nachfolgeregelung gefunden wurde.

„ Rainer Perneker hat die Greiner Bio-One wie kaum ein Zweiter geprägt. Unter seiner Leitung hat sich die Sparte zu einem der international führenden Unternehmen der Medizintechnik- und Pharma-Branche entwickelt. Über 30 Jahre lang hat er die erfolgreiche und einzigartige Unternehmensgeschichte, die vor 60 Jahren mit einer Petrischale aus Kunststoff begann, maßgeblich mitgestaltet. Ich möchte Rainer Perneker herzlich für seinen herausragenden Beitrag und seinen vorbildlichen Einsatz danken. Er hat mit seiner stark wachstumsorientierten Denkweise die Entwicklung der Sparte vorangetrieben und die Organisation sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Zukunft vorbereitet. Sein unermüdlicher Einsatz, sein Engagement und sein Beitrag zum Erfolg des Unternehmens verdienen unseren allerhöchsten Respekt “, so Axel Kühner, CEO der Greiner AG.

Wer Rainer Perneker als Spartenleiter nachfolgen wird, steht aktuell noch nicht fest. Manfred Stanek, COO der Greiner AG, betont jedoch: „ Auch unter neuer Führung werden wir den globalen Wachstumskurs von Greiner Bio-One weiter vorantreiben. Zu den Zielen für die kommenden Jahre zählen vor allem der Ausbau der Marktanteile in den strategisch wichtigen Regionen Nordamerika und Asien sowie der Fokus auf Trends und Wachstumschancen, etwa im Bereichen Zelltherapie, 3D-Zellkultur und digitale Präanalytik .“

Hintergrundinformation:

Manfred Stanek (54) ist seit 2023 COO und Vorstandsmitglied der Greiner AG. Der Wiener verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung (u.a. in den USA und Brasilien) mit Fokus auf Sales, Marketing und strategischer Geschäftsentwicklung. Vor seinem Wechsel in den Vorstand war er sechs Jahre lang CEO der Greiner Packaging, die Kunststoffverpackungen im Food- und Non-Food-Bereich produziert und weltweit mehr als 4.900 Mitarbeiter:innen beschäftigt. Vor seiner Zeit bei Greiner arbeitete Stanek in verschiedenen Führungspositionen beim US-amerikanischen Aluminiumkonzern Novelis und leitete als CEO den Zinkproduzenten U.S. Zinc. Der Vater dreier Kinder hat ein Studium an der WU Wien (MBA) sowie ein Executive Education Programm an der französischen Wirtschaftshochschule INSEAD abgeschlossen.

***

Über Greiner Bio-One

Greiner Bio-One zählt zu den weltweit führenden Unternehmen für Qualitätsprodukte aus Kunststoff für den Medizin- und Laborbedarf. Schwerpunkt sind Produkte für die Bereiche In-vitro-Diagnostik, Biotechnologie sowie diagnostische und pharmazeutische Industrie, die in mehr als 100 Ländern vertrieben werden. Greiner Bio-One agiert im Markt über die drei Geschäftsbereiche Preanalytics, BioScience und Mediscan, ist mit 29 Niederlassungen in 22 Ländern vertreten und hat 2022 einen Umsatz von 693 Millionen Euro erzielt. www.gbo.com

Über Greiner

Greiner mit Sitz in Kremsmünster (Österreich) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Kunststoff- und Schaumstofflösungen. Mit den drei operativen Sparten Greiner Packaging, NEVEON und Greiner Bio-One ist das Unternehmen in verschiedensten Industriesektoren zu Hause. 1868 gegründet zählt die Unternehmensgruppe heute zu den führenden Schaumstoffproduzenten und Kunststoffverarbeitern für die Verpackungs-, Möbel-, Sport- und Automobilindustrie, für die Medizintechnik und den Pharmabereich. Greiner erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 2,33 Milliarden Euro und beschäftigte über 11.600 Mitarbeiter:innen an 120 Standorten in 34 Ländern. Der Vorstand besteht aus CEO Axel Kühner (Vorstandsvorsitzender), CFO Hannes Moser (Finanzvorstand) und COO Manfred Stanek (Vorstandsmitglied). www.greiner.com

