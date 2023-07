Smarter Reiseschutz am Flughafen Wien: Neue Online-Services für Passagiere

Wiener Städtische und Flughafen Wien bieten Passagieren ab sofort zwei besondere Services, um den optimalen Reiseschutz vor dem Abflug zu wählen.

Wien (OTS) - Ganz egal, wo die nächste Reise hingeht. Eines sollte man auf jeden Fall im Gepäck haben: eine Reiseversicherung der Wiener Städtischen Versicherung. Gerade in der Hauptreisezeit bietet die Wiener Städtische in Kooperation mit dem Flughafen Wien smarte Möglichkeiten zur Last-Minute-Reiseversicherung an. Ab sofort können Passagiere des Flughafen Wien entweder über die Online-Buchung eines Parkplatzes oder über die Verbindung mit dem frei zugänglichen und kostenlosen WLAN am Airport schnell und unkompliziert eine kurzfristige Absicherung der Reise online abschließen. Ob via Banner-Integration in der Parkplatz-Buchungsbestätigung oder nach Verbindung mit dem WLAN des Airports: Nutzer:innen der Services werden automatisch auf die Landing Pages der Wiener Städtischen weitergeleitet und haben dort innerhalb von wenigen Klicks die Möglichkeit zum Online-Abschluss. Aktuell wird das Service im Rahmen eines Pilotbetriebs angeboten. „Dieser einfache Zugang bietet den Reisenden ein Höchstmaß an Flexibilität und Komfort, da sie sogar wenige Minuten vor dem Abflug ihre Reise absichern können“, sagt Wiener-Städtische-Generaldirektor-Stellvertreterin Sonja Steßl und betont: „Mit dieser Kooperation unterstreichen wir unsere Service-Exzellenz und ermöglichen den Passagieren einen maßgeschneiderten Versicherungsschutz, der ihren Bedürfnissen und ihrem Reiseverhalten entspricht.“

„Einen guten finanziellen Schutz vor unangenehmen Überraschungen - das bietet die Reiseversicherung, die nun einfach und unbürokratisch auch am Airport abgeschlossen werden kann. Der Wunsch nach einem ungetrübten Urlaubsvergnügen ist wieder deutlich gestiegen. Für die Hauptreisezeit Juli und August 2023 erwartet der Wiener Airport rund sieben Mio. Fluggäste, das liegt knapp unter dem Niveau des Rekordjahres 2019 und unterstreicht, dass das Reisebedürfnis wieder deutlich zugenommen hat. Dieses neue Serviceangebot in Kooperation mit der Wiener Städtischen Versicherung erlaubt es allen Fluggästen, mit mehr Sicherheit in den Urlaub zu starten“, sagt Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Weltweite Sicherheit mit wenigen Klicks

Was bei der Reiseplanung häufig vernachlässigt wird, ist die Absicherung der Reise – für die gesamte Familie. Dabei deckt eine Komplett-Reiseversicherung oder auch eine Auslandsreise-Krankenversicherung vor allem das medizinische Risiko inklusive Rückholung mit dem Ambulanzjet ab. Die Kosten für einen Reiseunfall mit anschließender Rückholung können sich in der Preisklasse eines Eigenheims bewegen. Der teuerste Leistungsfall, den die Wiener Städtische je verzeichnet hat, kostete mehr als zwei Millionen Euro. Die kurzfristige Reiseversicherung der Wiener Städtischen bietet eine umfassende Absicherung für den gesamten Reisezeitraum. Nach Wunsch sogar weltweit und mit einer einmaligen Zahlung der Prämie.

Rückfragen & Kontakt:

WIENER STÄDTISCHE Versicherung

Unternehmenskommunikation

Schottenring 30, 1010 Wien



Christian Kreuzer – Leitung

Tel.: +43 (0)50 350 – 21336

E-Mail: c.kreuzer @ wienerstaedtische.at