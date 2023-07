BMW Group Österreich mit starkem ersten Halbjahr

+++ Deutliches Zulassungsplus von über 10 Prozent gegenüber Vorjahreszeitraum +++ Elektrifizierungsoffensive: Mehr als jeder vierte BMW in Österreich vollelektrisch +++

Salzburg (OTS) - Auch im ersten Halbjahr 2023 verteidigt die BMW Group in Österreich die Position als führender Premiumhersteller. Mit 9.655 neu zugelassenen Fahrzeugen (+10,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum) befindet sich die BMW Group in Österreich auch im ersten Halbjahr 2023 weiter auf Erfolgskurs.

Elektrifizierung auf Kurs: Jeder zweite BMW in Österreich voll- oder teilelektrisch.

Die BMW Group bietet schon heute eine einzigartige Palette an voll- und teilelektrischen Automobilen und setzt ihre E-Offensive auch 2023 mit einem Plus von 58 Prozent weiterhin konsequent fort. Die Marke BMW verzeichnete sogar ein Wachstum von über 70 Prozent. Mit insgesamt 2.256 Zulassungen ist mehr als jeder vierte BMW in Österreich mittlerweile vollelektrisch. Betrachtet man alle elektrifizierten (voll- und teilelektrisch) Fahrzeuge, ergibt sich noch ein beeindruckenderes Bild: Insgesamt wurden 4.025 elektrifizierte BMW Fahrzeuge per Juni 2023 am österreichischen Markt zugelassen. Dies bedeutet einen Anteil von 47 Prozent – jeder zweite zugelassene BMW in Österreich wird somit voll- oder teilelektrisch betrieben.

Weitere Informationen finden Sie im BMW PressClub.

Rückfragen & Kontakt:

BMW Group in Österreich

Michael Ebner

Leiter Kommunikation Zentral- und Südosteuropa

+43 662 8383 9100

michael.ebner @ bmwgroup.at