ORF-Doku "Carmen & Mamma Mia! Charisma auf Burgenlands Bühnen"

Eine Produktion aus dem ORF-Landesstudio Burgenland

Eisenstadt (OTS) - Die beiden Spielorte der burgenländischen Kulturfestivals liegen nur zehn Kilometer voneinander entfernt: die Seefestspiele Mörbisch und die Oper im Steinbruch St. Margarethen im Burgenland. In diesem Jahr werden das Erfolgsmusical "Mamma Mia!" und der Opernhit "Carmen" präsentiert. Im Zentrum beider Stücke stehen charismatische Frauenfiguren. Die Dokumentation von Silvia Freudensprung-Schöll und Bettina Treiber am Samstag, dem 22. Juli 2023, um 17.55 Uhr in ORF 2, zeigt einen Blick hinter die Kulissen der beiden Produktionen des burgenländischen Festspielsommers.

ABBA-Hits erklingen diesen Sommer auf der Seebühne Mörbisch bei "Mamma Mia!"

In dem Musical geht es nicht um die einzigartige Erfolgsgeschichte der schwedischen Popgruppe, sondern um die alleinerziehende Powerfrau Donna, die mit ihrer 20-jährigen Tochter Sophie auf einer griechischen Insel lebt und dort eine kleine Taverne betreibt. Sophie lädt zu ihrer bevorstehenden Hochzeit drei potenzielle Väter ein und damit beginnt ein turbulentes, mitreißendes Musical. Das Publikum reist für wenige Stunden vom Neusiedler See in die griechische Ägäis. Auf der Seebühne steht eine griechische Insel mit weißen Häusern, blauen Fenstern, Türen und Dächern.

Dramatische Handlung und berühmte Melodien – "Carmen" bei Oper im Steinbruch

Die freiheitsliebende Fabriksarbeiterin Carmen, die ihre Verehrer in eine Geschichte um Liebe, Eifersucht und Mord verstrickt, steht im Steinbruch St. Margarethen im Mittelpunkt. Die gefeierte libanesisch-kanadische Sopranistin Joyce El-Khoury gibt ihr Carmen-Debüt. Georges Bizets Oper wird in einem nostalgischen Filmstudio in Szene gesetzt, dessen mächtige Drehbühnen nach und nach die Schauplätze Sevillas für die internationalen Solistinnen und Solisten, 100 Statistinnen und Statisten und Stuntmen freigeben. Musikalisch betören die vielen Opernklassiker wie Habanera, Blumenarie und das Torero-Lied.

Gestaltung: Silvia Freudensprung-Schöll & Bettina Treiber

Kamera: Max Pehm, Michael Ritter

Schnitt: Romana Krail

