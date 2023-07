Zwei Österreicherinnen sichern sich begehrten "CSP Award" in den USA

Das gleicht einem Ritterschlag in der Rednerbranche: Den Rednerinnen Maria-Theresa Schinnerl & Katharina Turecek wurde der Titel „Certified Speaking Professional“ verliehen.

Wien / Orlando (OTS) - Nach einem umfangreichen und aufwendigen Bewerbungsverfahren durften sich Maria-Theresa Schinnerl und Katharina Turecek vor Kurzem über das positive Feedback seitens der National Speaker Association freuen. Im Rahmen der „50. Influence Conference“ nahmen die heimischen Speakerinnen am 15. Juli ihre Auszeichnung in Florida entgegen und tragen nun mit Stolz den in ihrer Branche begehrten Titel „Certified Speaking Professional“ (kurz „CSP“).

Der „CSP“ ist eine internationale und weltweit anerkannte Qualitätsauszeichnung für hauptberufliche VortragsrednerInnen, die von der amerikanischen National Speaker Association (NSA) vergeben wird. Für die Auszeichnung muss ein aufwendiges Bewerbungsverfahren durchlaufen und durch zahlreiche Unterlagen und Audits über fünf Jahre kontinuierliche Professionalität, Kundenzufriedenheit und wirtschaftlicher Erfolg nachgewiesen werden.

RednerInnen aus über 20 NSA-Mitgliedsländern erhalten jährlich die Chance, sich für diesen Titel zu bewerben. Wie aussagekräftig die Verleihung der Qualitätsauszeichnung an Maria-Theresa Schinnerl und Katharina Turecek ist, wird deutlich, wenn man weiß, dass sich gerade einmal 17 Prozent aller weltweiten NSA-Mitglieder „CSP“ nennen dürfen. Im deutschsprachigen Raum wurden in den vergangenen 15 Jahren 37 Bewerbungen seitens der National Speaker Association positiv bewertet, darunter nur sieben Frauen. 2023 erhielten fünf RednerInnen aus dem Dachraum Österreich, Deutschland und der Schweiz die Auszeichnung – zusammen mit den Österreicherinnen Maria-Theresa Schinnerl und Katharina Turecek feierten Ralf Strupat (Deutschland), Rainer Petek (Schweiz) und Christian Stummeyer (Deutschland) ihren Erfolg in Florida.

Zwei Powerfrauen mit starken Themen

Katharina Turecek

Gehirn, Lernen und Gedächtnis: Als Rednerin hat sich die Medizinerin und Kognitionswissenschafterin Katharina Turecek auf diese Schwerpunkte spezialisiert. Sie ist zum einen als Gehirnexpertin für das Thema Lernen und Gedächtnis bekannt und zum zweiten im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung tätig. Auch hier widmet sie sich den Bedürfnissen unseres Gehirns für eine lange Fitness und Gesundheit.

Katharina Turecek zur CSP-Zertifizierung: „Der CSP ist für meine KundInnen eine Bestätigung der Professionalität meiner Arbeit und zeigt mir, dass es etwas Besonderes ist, hauptberuflich als Rednerin tätig sein zu können. Doch das Wertvollste an dieser Auszeichnung ist für mich der Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls den CSP-Titel tragen.“

Maria-Theresa Schinnerl

Maria-Theresa Schinnerl gehört zu den führenden Expertinnen im Bereich Servicequalität und Kundenorientierung und sieht sich als Botschafterin für den Gewinn großartiger Kundenbeziehungen. Seit Jahren ist die Salzburgerin für namhafte Unternehmen jeglicher Branchen im Einsatz und wurde für ihre Arbeit 2023 als „Rednerin des Jahres“ ausgezeichnet.

Maria-Theresa Schinnerl zur CSP-Zertifizierung: „ Mich nun zum elitären Kreise der CSPs innerhalb unseres Berufsverbandes zählen zu dürfen, macht mich sehr stolz. Für mich ist diese Zertifizierung vor allem ein Türöffner zur intensiven Vernetzung mit unseren großartigen internationalen KollegInnen. “

