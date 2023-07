Vorstellung von United Bear Society - Revolutionierung der Art und Weise, wie wir interagieren und aus der virtuellen Welt Nutzen für das reale Leben ziehen

Zürich (ots/PRNewswire) - United Labs GmbH, ein innovationsorientiertes Unternehmen in der Blockchain-Branche, freut sich, den offiziellen Start seines United Bear Society-Projekts bekannt zu geben, einer Pionierlösung, die die Web3-Industrie revolutionieren wird. Mit seiner Spitzentechnologie, seinen einzigartigen Funktionen und seiner klaren Vision ist United Bear Society bereit, die Art und Weise der Interaktion zwischen dem Metaverse und der realen Welt zu verändern.

Das Projekt nutzt die Vorteile digitaler Assets und der Blockchain-Technologie und konzentriert sich darauf, die virtuelle Welt mit der realen Welt zu verbinden, um für seine Mitglieder Nutzen und reale Werte zu schaffen. Das Unternehmen ist ein Pionier der Branche, der es seinen Mitgliedern ermöglicht, ihre einzigartigen digitalen Assets in individuelle physische Produkte umzuwandeln und zu monetarisieren. In naher Zukunft wird die Plattform auch den Eintritt exklusiver Marken in ihr Ecosystem erleichtern. Die virtuellen 3D-Stores können dann ihre neuesten Produkte ausstellen und verkaufen, für ihre neuesten Konzepte werben und darüber hinaus eine starke Bindung zu den Mitgliedern der Gesellschaft aufbauen, und zwar bei einer von mehreren jährlichen Live-Events. Dieser vollständig integrierte Ansatz macht ihr bewährtes Konzept noch einzigartiger in der Branche.

Um eine Brücke zwischen der virtuellen Welt und der Realität zu schlagen, hat United Bear Society starke Partnerschaften mit einer Reihe von weltweit führenden und preisgekrönten Unternehmen aufgebaut. Am bemerkenswertesten sind die Partnerschaften mit dem preisgekrönten Blockchain-Unternehmen License Rocks und dem Weltmarktführer für individuelle Dekorationen, The Customization Group. Als eines der ersten Projekte in der Web3-Industrie wird United Bear Society ihre 9.900 digitalen Mitgliedschaften voll lizenziert verkaufen. Ein weiterer innovativer Aspekt, den das Projekt bietet, ist der Erwerb der Kunstwerke mit traditionellen Zahlungsmitteln wie Kredit- und Debitkarten sowie mit Kryptowährungen. Die Umwandlung dieser einzigartigen digitalen Assets in physische Produkte wird in Zusammenarbeit mit The Customization Group durchgeführt. Angesichts der Tatsache, dass das deutsche Unternehmen täglich mehr als 500.000 Produkte herstellt, lässt sich mit Sicherheit sagen, dass dieser Prozess in sehr guten Händen ist.

Herr Stere, der CEO von United Bear Society, merkt an: "Wir sind stolz darauf, die Zukunft gemeinsam mit unseren Partnern zu gestalten! Die Synergie, die unsere Unternehmen verbindet, basiert auf Gleichgesinnten, die sich zusammengefunden haben und verstehen, dass wir gemeinsam stärker sind! Wir sind ein Projekt, bei dem Worte in die Praxis umgesetzt werden, nicht durch ein schickes Whitepaper, das große Versprechungen macht, sondern durch reale Partnerschaften und Events mit bekannten Künstlern und Marken weltweit."

Nach 19 Monaten beträchtlicher Investitionen und kontinuierlichen Engagements, um den innovativen Ansatz und die Alleinstellungsmerkmale der Gesellschaft zu präsentieren, ist United Bear Society nun bereit, Mitglieder aufzunehmen. Die im letzten Jahr organisierten Events auf Ibiza und in Amsterdam sowie die kürzlich enthüllte virtuelle Welt haben zweifelsohne bewiesen, dass sie sich sehr dafür einsetzen, eine unvergessliche und einzigartige Reise in einer faszinierenden neuen Ära zu bieten, die von technologischen Fortschritten und vorausschauenden Visionären geleitet wird.

Weitere Einzelheiten und Informationen zu den realen Events, Partnerschaften, dem Metaverse und der Roadmap finden Sie auf der Website http://www.unitedbearsociety.com , auf ihrem Discord-Server https://discord.gg/GxXkdvk9Bj , Twitter-Account https://www.twitter.com/Unitedbearsnft und Instagram-Account https://www.instagram.com/unitedbearsociety

Roger Martin

+41 (041)7672800 pr @ unitedbearsociety.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2157537/United_Bear_Society.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2157538/United_Bear_Society_Logo.jpg

