„Europa im Fadenkreuz" -- Der neue Report von Strider zeigt Chinas systematische Abwerbung von Talenten und wirksame Nutzung geistigen Eigentums führender europäischer Halbleiterunternehmen auf

Salt Lake City (ots/PRNewswire) - In den letzten zwei Jahrzehnten hat die Zentralabteilung Vereinigte Arbeitsfront des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (United Front Work Department of the Chinese Communist Party) in ganz Europa eigene Betriebe aufgebaut, um Tausende von Mitarbeitern führender Halbleiter- und Technologieunternehmen für Firmen in der VR China anzuwerben, damit diese ihre Industrie integrierter Schaltkreise voranbringen können.

Strider Technologies, Inc.veröffentlichte heute einen neuen Bericht , in dem die Anwerbung führender Wissenschaftler, Technologen und Führungskräften aus europäischen Unternehmen durch die Volksrepublik China (VRC) zur eigenen Herstellung fortschrittlicher Halbleiter in China beschrieben wird. Diese Aktivitäten sind Teil der strategischen Initiative der VR China, ihr Militär zu modernisieren und zum weltweiten Technologieführer zu werden.

„Die Volksrepublik China ist unerbittlich in ihrem konzertierten, systematischen Streben nach dem Erwerb von Spitzentechnologie und Know-how, das sie zur Verwirklichung ihrer militärischen und wirtschaftlichen Ambitionen benötigt," so Greg Levesque, CEO und Mitbegründer von Strider. „Unsere Daten belegen, dass europäische Technologieunternehmen, insbesondere Halbleiterfirmen, im Fadenkreuz eines geopolitischen Kampfes um geistiges Eigentum und Talente stehen und auch weiterhin stehen werden. Die europäischen Regierungen und Halbleiterunternehmen stellen sich dieser Herausforderung, aber es muss mehr getan werden, um ihre Talente und ihre industrielle Wettbewerbsfähigkeit angesichts des wieder aufkommenden Wettbewerbs der Großmächte zu schützen."

Striders Bericht hebt die Rolle der Zentralabteilung Vereinigte Arbeitsfront (United Front) bei der Identifizierung und Abwerbung von Talenten auf der ganzen Welt hervor, um Chinas industrielle Strategien voranzutreiben - eine Bemühung, die als Talent-Supermacht-Strategie der VR China (PRC's Talent Superpower Strategy) bezeichnet wird. Zwei von der United Front unterstützte Organisationen spielen eine zentrale Rolle bei der Anwerbung europäischer Halbleitertechnologie und -talente: die Föderation Chinesischer Berufsverbände in Europa (Federation of Chinese Professional Associations in Europe, FCPAE) und eine ihrer Tochterorganisationen, das Europäische Berufsforum für Chinesische Mikroelektronik (European Chinese Microelectronics Professional Forum) - auch bezeichnet als IC-Forum.

Das Global Intelligence Team von Strider deckte auf, dass die United Front über die FCPAE und das IC-Forum systematisch versucht, die europäische Technologiebranche ins Visier zu nehmen, wobei sie sich auf drei Hauptmethoden stützt:

1) Anwerbung internationaler Talente

Die weltweiten Daten der Talentabwanderung von Strider belegen, dass in den letzten 20 Jahren mehr als 30.000 Personen führende europäische Technologieunternehmen, darunter auch führende Halbleiterunternehmen, verlassen haben und zu Unternehmen mit Sitz in der Volksrepublik China gewechselt sind.

Die Akteure der chinesischen Wirtschaftspolitik nutzen dabei staatlich geförderte Talentprogramme, Verbände ehemaliger Studenten in Übersee und Branchenveranstaltungen, um Experten aus dem Ausland zur Abwanderung zu bewegen.

Das IC-Forum ist ein Paradebeispiel für dieses Programm zur Anwerbung von Talenten. Auf seinem Höhepunkt umfasste das IC-Forum fast 200 Mitglieder. Bis 2019 kehrten 101 Mitglieder in die VR China zurück, von denen mehr als 15 Prozent in das Tausend-Talente-Programm (Thousand Talents Program, TTP) aufgenommen wurden, eine der Initiativen der VR China zur Anwerbung von besonders guten Talenten.

2) Ausweitung der internationalen Forschungszusammenarbeit

Die weltweiten Daten der Veröffentlichung von Strider zeigen, dass es in den letzten 20 Jahren mehr als 3.000 Fälle von Zusammenarbeit zwischen führenden europäischen Halbleiterunternehmen und Organisationen in der VR China gegeben hat, einschließlich jener, die mit der Regierung und dem Militär der VR China in Verbindung stehen.

Die internationale Zusammenarbeit ermöglicht es den Regierungsorganisationen der VR China, Beziehungen zu Experten aus dem Ausland aufzubauen und deren Reisen nach China für den technischen Austausch und die Anwerbung von Talenten zu erleichtern.

3) Übernahme von weltweit führenden Unternehmen

Die Regierung der VR China finanziert ebenso die Übernahme von weltweit führenden Technologieunternehmen. Aus den weltweiten Investitionsdaten von Strider geht hervor, dass in den letzten 20 Jahren mehr als 200 Unternehmen aus der VR China, darunter mehrere staatseigene Unternehmen, in europäische Halbleiterunternehmen investiert haben.

Den vollständigen Bericht finden Sie auf:https://www.strider intel.com/resources/europe-in-the-crosshairs/

Informationen zu Strider

Strider revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen, Regierungsbehörden, Universitäten und Forschungseinrichtungen ihr geistiges Eigentum und ihre Technologie sichern und sich in der neuen Ära des globalen strategischen Wettbewerbs behaupten. Unsere bahnbrechenden Technologien und strategischen Informationslösungen ermöglichen es unseren Kunden, den Diebstahl geistigen Eigentums durch staatliche Stellen und Schwachstellen in der Lieferkette proaktiv zu erkennen, zu verwalten und darauf zu reagieren. Strider unterhält Niederlassungen in Salt Lake City, UT, Washington, D.C. und in London, Großbritannien.

