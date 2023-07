ÖGB-Reischl: „Zinserhöhungen müssen an Sparer:innen weitergegeben werden“

Solidaritätsbeitrag der Banken könnte angesichts der historisch hohen Gewinne ein Schuldnerentlastungspaket finanzieren

Wien (OTS) - Die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank wurden im letzten Jahr um vier Prozentpunkte erhöht – weitergegeben wurde das an die Sparer:innen de facto nicht. Ingrid Reischl, Leitende Sekretärin des ÖGB, fordert endlich eine Reaktion. „Die Kreditzinsen steigen, vielen Haushalten droht die Schuldenfalle. Aber die Sparer, deren Ersparnisse durch die hohe Inflation laufend entwertet werden, spüren von der Zinserhöhung fast nichts. Wenn sich hier nichts tut, könnte ein Solidaritätsbeitrag der Banken die Lösung sein. Gleichzeitig machen sie nämlich Rekordgewinne. “



Letztes Jahr waren das mehr als 10 Milliarden Euro – eine Steigerung um fast 70 Prozent. Die Zinsen für täglich fällige Einlagen sind laut OeNB-Zinsstatistik im gleichen Zeitraum lediglich auf 0,5 Prozent gestiegen, ergänzt Helene Schuberth, Leiterin der ÖGB-Volkswirtschaft. „Die täglich fälligen Einlagen belaufen sich auf mehr als 200 Milliarden Euro täglich, aber von den Zinserhöhungen haben sie praktisch nichts“, so Schuberth weiter. Diese Nicht-Weitergabe der Leitzinserhöhungen sei aber nicht die einzige Quelle der historisch hohen Gewinne der Banken.



Schuldnerentlastungspaket gefordert

Für Ingrid Reischl ist damit klar: „Es gibt dringenden Handlungsbedarf!“ Die hohe Inflation fresse die Ersparnisse auf. „Neben sofortigen preissenkenden Maßnahmen der Bundesregierung müssen die Banken die Zinsen für Sparer:innen anheben“, so die Leitende Sekretärin des ÖGB weiter – und: „Angesichts der hohen Zinsbelastung für Kreditnehmer:innen fordern wir ein Schuldnerentlastungspaket, das zum Teil durch einen Solidaritätsbeitrag der Banken finanziert werden könnte.“



Rückfragen & Kontakt:

Patrick Fischer

ÖGB-Kommunikation

0664 53 444 13

patrick.fischer @ oegb.at