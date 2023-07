Nächster Digital-Erfolg: oe24 ist Nummer 1 auf YouTube

Horizont-Analyse: Bereits 276.000 YouTube-Abonnenten und mehr als 300 Millionen YouTube-Aufrufe

Wien (OTS) - Nächste digitale Erfolgsmeldung für oe24:

Laut einer Analyse des unabhängigen Branchenmediums „Horizont“ ist oe24 die mit Abstand erfolgreichste österreichische Medienmarke auf YouTube. Der YouTube-Kanal von oe24.TV ist mit bereits 276.000 Abonnenten klare Nummer 1 aller österreichischen Medien-Angebote. Zum Vergleich: Das zweitplatzierte ServusTV hat laut der Horizont-Analyse 169.000 YouTube-Abonnenten, Sky Sport Austria kommt auf 125.000 YouTube-Abonnenten und Krone.TV auf 83.000 YouTube-Abonnenten.

Sensationell auch die Zahl der Video-Aufrufe: Laut Horizont wurden die oe24-Videos auf YouTube mehr als 300 Millionen (!) Mal aufgerufen. Mehr als doppelt so viel wie die Videos des Zweitplatzierten vol.at. Kein anderes Medium postet so viele Videos auf YouTube wie oe24.

„Die unabhängige Horizont-Analyse zeigt einmal mehr den Erfolg der digitalen Transformation der Mediengruppe ÖSTERREICH. oe24 setzt seine digitale Wachstumsstrategie damit auf allen Plattformen konsequent fort - auf Mobile, Desktop und Social Media. Und das Beste: All diese rasant wachsenden Channels sind für unsere Werbepartner ganz einfach buchbar! Wie stark das digitale Wachstum des oe24-Netzwerks ist, zeigt auch die aktuelle ÖWA für Juni mit einem Plus von mehr als 40 Prozent bei den Unique Usern gegenüber dem Vorjahr. Unser Ziel ist es, 2024 zur Online-Nummer-1 in Österreich zu werden und den Digital-Umsatz zu verdoppeln. Mit den aktuellen ÖWA-Zahlen befinden wir uns auf dem besten Weg dorthin“, freut sich Niki Fellner, CEO der Mediengruppe ÖSTERREICH, über die weitere digitale Erfolgsmeldung!

