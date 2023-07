Sanierung der Kreuzung B 17 / L 156 in Traiskirchen

Bauarbeiten bis Ende August abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - Die Kreuzung B 17 / L 156 Trumauer Straße in Traiskirchen wird aufgrund der vorhandenen Fahrbahnschäden einer Sanierung unterzogen. Im Kreuzungsbereich werden neue Betonfelder hergestellt und im Anschlussbereich werden zwei Lagen Asphalt neu aufgebracht. In diesem Zuge werden der Geh- und Schutzweg sowie die Mittelinsel auf der L 156 und die Ausfahrtstrompete der L 156 auf die B 17 auf den heutigen Stand der Technik angepasst. Die Verkehrsführung erfolgt in sechs Phasen bei denen der Verkehr mittels entsprechender Bodenmarkierung durch das Baufeld geführt wird. Die Regelung erfolgt durch Baustellenampeln. Auf Grund der Bautätigkeiten ist im Baustellenbereich mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten zu rechnen.

Während der gesamten Bauphase ist die Zufahrt zur Kleingartensiedlung westlich der B 17 für Kraftfahrzeuge gesperrt. Ein Zu- und Abfahren über die von Süden kommende Hirschäckergasse ist möglich und ausgeschildert. Der bestehende Schutzweg über die L 156 kann während der Bauarbeiten ebenfalls nicht erhalten bleiben. Ein gesichertes Queren kann daher während der Bauarbeiten nicht garantiert werden. Die Zu- und Abfahrt zum nördlichen Teil der Kleingartensiedlung ist jederzeit möglich.

Die Hauptarbeiten haben am 17. Juli begonnen und werden Ende August abgeschlossen sein. Das Einrichten der Baustelle und diverse Vorarbeiten erfolgten bereits in der Woche davor. Die ausführende Firma ist das Bauunternehmen Pittel & Brausewetter. Die Gesamtbaukosten von rund 535.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Die Landesstraße B 17 entsprach zuletzt im Kreuzungsbereich mit der L 156 (Trumauer Straße) auf Grund ihres Alters und der vorhandenen Fahrbahnschäden (Ausmagerungen, Risse, Setzungen etc.) nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Aus diesen Gründen hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, den Kreuzungsbereich zu sanieren.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

