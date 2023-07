Calle Libre feiert zehnjähriges Jubiläum mit Online-Ausstellungen auf Google Arts & Culture

Für uns ist es eine besondere Anerkennung unserer Arbeit, dass Google Arts & Culture unsere farbenfrohen Wände nun auch online einem kunstinteressierten Publikum zugänglich macht. Die Bilder kommen dadurch nicht nur einer breiteren Öffentlichkeit näher, sondern sind jetzt auch für die Ewigkeit im World Wide Web festgehalten. Jakob Kattner

Anlässlich des zehnten Jubiläums des Calle Libre Festivals in Wien freuen wir uns, die Veröffentlichung der Calle Libre Sammlung auf Google Arts & Culture bekanntzugeben. In seiner künstlerischen Vielfalt hat sich Calle Libre über die Jahre zu einem kulturellen Wahrzeichen des kreativen Wiens entwickelt. Es ist wunderbar, das Festival auf diese Weise einem noch breiteren Publikum öffnen zu können. Simon Rein

Wien (OTS) - Calle Libre, das renommierte Street-Art-Festival, feiert sein zehnjähriges Jubiläum in Zusammenarbeit mit Google Arts & Culture. Ab heute präsentiert Calle Libre neun Online-Ausstellungen zu den bisherigen Festival-Jahren.



Seit der Gründung im Jahr 2014 hat sich Calle Libre zu einem der führenden Street-Art-Festivals Europas entwickelt. Es bietet Kreativen aus aller Welt eine einzigartige Plattform, um künstlerischen Visionen im öffentlichen Raum zum Ausdruck zu bringen. Calle Libre bereichert das Stadtbild von Wien mit Wandmalereien und Graffiti-Installationen.



Die Online-Ausstellungen auf Google Arts & Culture eröffnen die Möglichkeit, in die Welt von Street Art einzutauchen,die Entwicklung des Festivals von Beginn an zu erkunden und sich von der kreativen Energie mitreißen zu lassen. Jede Ausstellung widmet sich einem Jahr des Festivals und präsentiert eine Auswahl an Kunstwerken, begleitet von Hintergrundinformationen zu den Street Artists und ihren inspirierenden Geschichten.



Jakob Kattner, Gründer Calle Libre Festival: “ Für uns ist es eine besondere Anerkennung unserer Arbeit, dass Google Arts & Culture unsere farbenfrohen Wände nun auch online einem kunstinteressierten Publikum zugänglich macht. Die Bilder kommen dadurch nicht nur einer breiteren Öffentlichkeit näher, sondern sind jetzt auch für die Ewigkeit im World Wide Web festgehalten. ”



Simon Rein, Programmleiter für Google Arts & Culture DACH: “ Anlässlich des zehnten Jubiläums des Calle Libre Festivals in Wien freuen wir uns, die Veröffentlichung der Calle Libre Sammlung auf Google Arts & Culture bekanntzugeben. In seiner künstlerischen Vielfalt hat sich Calle Libre über die Jahre zu einem kulturellen Wahrzeichen des kreativen Wiens entwickelt. Es ist wunderbar, das Festival auf diese Weise einem noch breiteren Publikum öffnen zu können. ”



