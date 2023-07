Innovation im OP-Saal - Cochlear Implantationen neu gedacht

Cochlear™ Nucleus® SmartNav Tool unterstützt Chirurgen während der OP in Echtzeit

Salzburg (OTS) - Das neue, smarte Tool Cochlear™ Nucleus® SmartNav hilft Chirurgen während der Operation in Echtzeit, das Einführen der Elektrode nachzuverfolgen und zu überwachen, um die optimale Platzierung und das gewünschte Hörergebnis zu erzielen. Das kann dazu beitragen, Folgetermine zu vereinfachen sowie schnellst- und bestmögliche Hörresultate für die PatientInnen zu erreichen. Diese Innovation kam Mitte Juni nun erstmals in Österreich am Universitätsklinikum in Salzburg erfolgreich zum Einsatz.

Schätzungen zufolge sind in Österreich etwa 1,6 Millionen Personen von Hörproblemen betroffen, also in etwa jeder Sechste.(1) Besonders Menschen mit schweren Höreinschränkungen können sich häufig im Alltag und Berufsleben von ihren Mitmenschen abgeschnitten fühlen. Dabei muss das in den meisten Fällen gar nicht sein, da es heute vielfältige Behandlungsmöglichkeiten gibt.



Cochlea-Implantat: eine mögliche Lösung, wenn klassische Hörgeräte nicht ausreichen

Cochlea-Implantate können Personen mit mittlerem bis vollständigem Hörverlust ermöglichen, Klänge wieder klarer wahrzunehmen und Sprache besser zu verstehen.(2,3,4) Ein Cochlea-Implantat-System besteht aus zwei Komponenten: einem externen Soundprozessor und einem Innenohr-Implantat, das von einem Chirurgen unter der Haut eingesetzt wird. Zusammen umgehen der Soundprozessor und das Implantat den geschädigten Teil des Ohres und leiten den Schall direkt über eine Elektrode an den Hörnerv weiter. In einer vor Kurzem durchgeführten Studie konnten Cochlea-Implantat-Träger nach erfolgreicher Operation gesprochene Sätze besser als vor der Operation und mit Hörgeräten verstehen.(2,5) Ein besseres Sprachverständnis kann den Trägern Sicherheit und Selbstvertrauen in sozialen Situationen zurückgeben, ihnen den Kontakt mit Freunden und Familie erleichtern und so ermöglichen, ein erfüllteres Leben zu führen.

Innovation ermöglicht Echtzeit-Feedback zur Platzierung

Mithilfe des Cochlear™ Nucleus® SmartNav Tools erhält der Chirurg bereits während der Operation Echtzeiteinblicke zur bestmöglichen Platzierung der Elektrode.(6,7) Über eine iPad-basierte App und einen am Kopf getragenen Soundprozessor kann der Chirurg die Position der Elektrode nachverfolgen und überwachen. Ohne dieses Tool ist diese Überprüfung nicht in Echtzeit, sondern erst nach der Platzierung, etwa mithilfe von Röntgenaufnahmen, möglich. Nucleus SmartNav setzt neue Maßstäbe bei intraoperativen Messungen und steigert das Vertrauen in die Geräteplatzierung für ein bestmögliches Hörerlebnis.(7)

Erstmals in Operation eingesetzt

In Salzburg wurde Mitte Juni erstmals in Österreich eine Cochlea-Implantation mithilfe des Nucleus SmartNav Tools durchgeführt. Der Operateur Univ. Prof. Dr. Gerd Rasp, Vorstand der Universitätsklinik für Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten in Salzburg und Spezialist für Cochlea-Implantate, fasst seinen Eindruck zusammen: „ Diese Innovation ist eine Bereicherung, da sich damit die Position der Elektrode noch leichter optimieren lässt. Mögliche Probleme beim Einführen kann man mit Nucleus SmartNav in Echtzeit erkennen und sofort beheben. So ist ein schonenderes Arbeiten möglich und die Qualität der Operation wird verbessert .“

Auch die zuständigen Audiologen Stefan Tschani, BSc und Mag. Martin Leyrer sehen die Vorteile. „ Das System stellt eine Erleichterung für den operativen Ablauf dar. Durch das detailliertere Feedback werden während der Operation mehr Informationen gesammelt, die später helfen, das Hörerlebnis der Patienten zu erklären “, so Tschani. Mag. Leyrer ergänzt: „ Das Nucleus SmartNav Tool ist eine tolle Entwicklung, da es eine schnellere Messung und damit eine Vereinfachung des Prozesses ermöglicht .“

Umfassende Lösungen für optimale Patientenversorgung

Mit Nucleus SmartNav entwickelte Cochlear die firmenspezifische Connected-Care-Philosophie um einen wichtigen Schritt weiter. Cochlear ist der Weltmarktführer auf dem Gebiet innovativer implantierbarer Hörsysteme. „ Ziel von Connected Care ist, die Patientenversorgung mithilfe integrierter Lösungen zu optimieren. Wir möchten damit sicherstellen, dass jeder Patient zur richtigen Zeit am richtigen Ort die individuelle Versorgung erhält, die er oder sie benötigt “, erklärt Anton Zehentbauer, Sales Manager bei Cochlear.

Die neusten Generationen der Soundprozessoren haben heute neben der Hörverbesserung viele weitere nützliche Funktionen. Etwa lassen sie sich direkt mit dem Smartphone verbinden. So kann man Telefongespräche sowie Musik direkt auf das Cochlea-Implantat-System übertragen.

Weitere Innovationen in den Startlöchern

„ Auch in Zukunft werden wir weiter daran arbeiten, die Patientenversorgung für Cochlea-Implantat-Träger zu optimieren und unsere Connected-Care-Lösungen weiter auszubauen “, meint Zehentbauer. So sollte es bald möglich sein, dass Patienten mithilfe von diversen telemedizinischen Lösungen einfach und bequem von zu Hause aus virtuell versorgt werden können. Dadurch lassen sich in Zukunft Probleme, die auftreten, wohl oft schon über die Ferne identifizieren und häufig gleich lösen. Auch jährliche Kontrolltermine, die momentan in den Kliniken stattfinden, können Patienten beispielsweise bald schon virtuell besuchen, wenn sie grundsätzlich gut eingestellt sind. So führt eine hohe Versorgungsqualität bei reduziertem Aufwand für Patienten, beispielsweise durch lange Anfahrtswege in die Klinik, zu einer Optimierung des Behandlungsprozesses.

Über Cochlear Limited

Schon immer hat sich Cochlear von Menschen inspirieren lassen, seitdem sich Professor Graeme Clark der Entwicklung des ersten Mehrkanal-Cochlea-Implantats gewidmet hat, weil er sah, wie sehr sein Vater mit dem Hörverlust zu kämpfen hatte. Seit 1981 hat Cochlear mit mehr als 700.000 Geräten in über 180 Ländern Menschen jeden Alters auf der ganzen Welt zum Hören verholfen. Als weltweit führender Anbieter für implantierbare Hörlösungen verhilft Cochlear Menschen zu einem erfüllten und aktiven Leben und begrüßt sie in der global größten Gemeinschaft von Menschen mit Hörimplantaten.

Cochlear beschäftigt weltweit etwa 4.500 Mitarbeiter mit einer Leidenschaft für Fortschritt, die daran arbeiten, die Bedürfnisse von Menschen mit Hörverlust zu erfüllen. Das Unternehmen schafft kontinuierlich Innovationen, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, und hat bereits mehr als 2 Milliarden AUD$ in Forschung und Entwicklung investiert, um die Grenzen der Technologie voll auszuschöpfen und mehr Menschen das Hören zu ermöglichen.

www.cochlear.at

Über die Salzburger Landeskliniken (SALK)

Die Salzburger Landeskliniken (SALK) versorgen als größter Gesundheitsanbieter Salzburgs mit 6820 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr als 64.300 stationäre, 8400 tagesklinische und 1,2 Millionen ambulante Patientinnen und Patienten im Jahr. Sie bestehen aus dem Uniklinikum Salzburg mit dem Campus Landeskrankenhaus (LKH) und Campus Christian-Doppler-Klinik (CDK) in der Stadt Salzburg und den Landeskliniken in Hallein, St. Veit sowie Tamsweg und halten Anteile an mehreren Reha-Einrichtungen im Bundesland.

Referenzen und Haftungsausschlüsse

