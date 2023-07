G’sund für dein Kind - Kampagne der Wiener Gesundheitsförderung – WiG stellt gesundes Aufwachsen in den Fokus

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und WiG-Geschäftsführer Dennis Beck präsentieren WiG-Jahreskampagne zu „Gesunde Kindheit“

Wien (OTS) - Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG startet am 19. Juli ihre Kampagne „G’sund für dein Kind“, welche den Jahresschwerpunkt 2023 „Gesunde Kindheit“ aufgreift und die Bedeutsamkeit eines gesunden Aufwachsens auf humorvolle Art in den Vordergrund rückt. „Das spätere Gesundheitsverhalten wird besonders im Kindesalter geprägt. Umso entscheidender ist es, Lebens- und Gesundheitskompetenzen schon in diesen jungen Jahren zu fördern. Mit der Kampagne zeigen wir, was einen gesunden Alltag der `kleinen´ Wienerinnen und Wiener ausmachen kann“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und WiG-Geschäftsführer Dennis Beck bei der Präsentation der Kampagne.

„Unsere Stadt ist ein gesunder Lebensraum für Kinder und es gibt in Wien viele Möglichkeiten zur Förderung einer gesunden Kindheit“, hebt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hervor. Dass ein gesunder Lebensstil Spaß macht und es nicht viel dazu braucht, ist die zentrale Botschaft der WiG-Jahreskampagne: spielend in Bewegung bleiben, bunt und frisch essen und auch mal die Seele baumeln lassen. Bezug genommen wird auf die vielfältigen, niederschwelligen Programme und Projekte der Wiener Gesundheitsförderung - WiG wie zum Beispiel dem „Wiener Schulfruchtprogramm“, den Netzwerken „Gesund im Wiener Kindergarten“ und „Wiener Netzwerk Gesundheitsfördernde Schulen (WieNGS)“ sowie „Tipptopp. Gesund im Mund und rundherum“, „Radeln und Rollern“ und „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“, die ein Beitrag dafür sind, dass Kinderbetreuungseinrichtungen zu gesunden Kindergärten und Schulen zu gesunden Schulen werden. „Mit unseren Aktivitäten gehen wir auf die Bedürfnisse der jüngsten Wienerinnen und Wiener ein und wollen dadurch ihre Lebensqualität und das Wohlbefinden steigern“, betont WiG-Geschäftsführer Dennis Beck.

G’sund für dein Kind.

Über Print, digitale Displays und Social Media transportiert die Kampagne eine positive Stimmung und motiviert zum gesunden Lebensstil mittels drei ausdrucksstarker Sujets:

Bunt und knackig, einfach g’schmackig!

Zeigt, dass eine ausgewogene Ernährung bunt ist und vor allem gut schmeckt! Das gemeinsame Kochen macht den „Kleinen“ nicht nur Spaß, sondern fördert auch das Wissen über gesunde Ernährung und steigert die Ernährungskompetenz.

Laufen, rollen, lachen, Purzelbäume machen!

Hebt den Spaß an der spielerischen Bewegung hervor und soll die Kids, ihre Eltern und Erziehungsberechtigten zu einem aktiven Alltag animieren. Denn Kinder haben von Natur aus einen hohen Bewegungsdrang und Spaß dabei. Dieser soll gefördert werden und das geht ganz einfach, zum Beispiel beim Spielen im Park. Regelmäßige Bewegung tut Kindern gut – sowohl körperlich als auch seelisch.

Entspannen, träumen liegen – lass deine Gedanken fliegen!

Eine gesunde Seele ist eine glückliche Seele – das gilt natürlich auch für Kinder! Denn: Entspannung ist wichtig zum Energieladen und kurbelt auch das Köpfchen an. Warum also nicht einfach mal die Seele baumeln lassen?

Die Sujets sowie Videos der Jahreskampagne „Gesunde Kindheit" sind downloadbar unter wig.or.at/informations-und-aktivierungskampagne-2023. Die Umsetzung der Kampagne erfolgt in Kooperation mit stadt wien marketing (swm).

Über die WiG

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG ist eine gemeinnützige Gesellschaft der Stadt Wien und gilt als wichtige Säule im Gesamtkonstrukt des Gesundheitssystems. Sie initiiert und organisiert Projekte, Programme und Förderungen, die zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden der Wienerinnen und Wiener beitragen und die unterschiedlichen Lebenswelten noch gesünder gestalten – von Kindergärten über Schulen, Betriebe bis zu Senior*innen-Einrichtungen und Krankenhäusern.

