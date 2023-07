FPÖ – Schnedlitz zu Inflation: „Österreich braucht einen baldigen politischen Kurswechsel!“

„Wir haben als einzige stabile Kraft in diesem Land schon längst effektive Entlastungsmaßnahmen auf den Tisch gelegt“

Wien (OTS) - „Diese schwarz-grüne Regierung hat noch immer keine passenden Antworten zu der nach wie vor hohen Inflation in Österreich. Mit aktuell acht Prozent übersteigt die heimische Inflation jene Spaniens mit 1,9 oder Frankreichs mit 4,5 Prozent und liegt somit noch immer über dem EU-Durchschnitt. Österreich braucht daher einen baldigen politischen Kurswechsel, denn die Menschen leiden schon zu lange unter den enorm hohen Preisen“, so heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz zu den neuesten Fakten von der Statistik Austria.

Die stärksten Inflationstreiber sind noch immer die Preise für Wohnung und Energie, aber auch die besonders teuren Nahrungsmittel belasten in Österreich enorm viele Haushaltskassen. „Da auch die letzte Prognose der Oesterreichischen Nationalbank noch von einer Inflation für heuer von 7,4 Prozent ausgeht, braucht es einen Preisdeckel auf Grundnahrungsmittel, Energie und Treibstoffe durch eine massive Senkung bis hin zur Aussetzung der Mehrwertsteuer und eine Preiskommission – ebenso ist eine echte Mietpreisbremse notwendig“, forderte der FPÖ-Generalsekretär und weiter: „Wir haben somit als einzige stabile Kraft in diesem Land schon längst effektive Maßnahmen auf den Tisch gelegt, die sofort eine Entlastung für die Menschen bringen würden. Diese schwarz-grüne Regierung muss endlich handeln oder am besten wäre es überhaupt, wenn ÖVP und Grüne zurücktreten und den Weg für Neuwahlen freimachen würden. Mit einer Stärkung der FPÖ könnten nämlich dann die politischen Weichen für eine leistbare und sichere Zukunft für die Menschen in unserem Land gestellt werden.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at