menasse & menasse Kommunikation für JP Immobilien

Die PR-Agentur menasse & menasse Kommunikation hat die Pressearbeit des renommierten Immobilienunternehmens JP Immobilien für weitere drei Jahre übernommen.

Wien (OTS) - Die JP Immobilien Gruppe, eines der führenden österreichischen Unternehmen in vier Kerngeschäften beheimatet – Vermarktung mit jährlich rund 600 Objekten, Investment mit Schwerpunkt Zinshäuser mit derzeit rund 120 Zinshäuser im Eigentum, Bauträger wo derzeit rund 200.000 m2 entwickelt und jährlich rund 300 Wohnungen errichtet werden und Hospitality mit einem derzeitigen Bestand von 17 Hotels mit 2.376 Zimmern in den besten Leisure- und City-Destinationen Europas – hat seine Pressearbeit für weitere drei Jahre in die Hände von menasse & menasse Kommunikation gelegt.

JP Immobilien wurde 1996 von Dr. Daniel Jelitzka und Reza Akhavan gegründet und hat sich seither zu einem der wichtigsten Akteure auf dem österreichischen Immobilienmarkt entwickelt.

Dr. Daniel Jelitzka, geschäftsführender Gesellschafter von JP Immobilien schätzt die Expertise von menasse & menasse Kommunikation: „ Wir haben uns davon überzeugen können, dass das Team von menasse & menasse Kommunikation mit Petra Menasse-Eibensteiner unseren Spirit bestens in die Öffentlichkeit trägt und damit ein optimaler Partner für unsere Pressearbeit ist. ”

Mag.a Petra Menasse-Eibensteiner, geschäftsführende Gesellschafterin von menasse & menasse Kommunikation freut sich über die Aufgabe als Pressestelle von JP Immobilien: „ Unser Team aus erfahrenen Experten arbeitet eng mit dem Team von JP zusammen, um der Öffentlichkeit die Aktivitäten des Unternehmens überzeugend vorzustellen, das breit gestreute Zielpublikum anzusprechen und der hohen Reputation der Marke von JP Immobilien gerecht zu werden. “





Über menasse & menasse Kommunikation

Die 2019 gegründete PR-Agentur menasse & menasse Kommunikation betreut Kunden aus verschiedenen Bereichen in Wien, dem Burgenland und der Steiermark. Schwerpunkte von menasse & menasse Kommunikation sind strategische Kommunikationsberatung, Medienarbeit, Online-Kommunikation, Webdesign, digitales Marketing, Konzeption und Umsetzung von Kampagnen und Events. www.menassemenasse.at

Rückfragen & Kontakt:

Petra Menasse-Eibensteiner

+43 699 126 39 220

petra @ menassemenasse.at

www.menassemenasse.at