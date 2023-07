Einladung zum Lokalaugenschein in der Steiermark

Frostige Zeiten im heimischen Obstbau

Wien (OTS) - Kalte Nächte mit bis zu minus 8°C Anfang April haben im Burgenland, in Niederösterreich und vor allem in der Steiermark schwere Frostschäden im heimischen Obstbau verursacht. Vor allem das Steinobst mit den Marillen, Zwetschken und Kirschen (aber auch das Kernobst mit den Äpfeln und Birnen) wurde schwer getroffen, sodass es vielerorts zu Totalausfällen gekommen ist. Unwetter mit Hagel, Starkniederschlägen und Überschwemmungen folgten. Rasche Hilfe im Schadensfall hat daher oberste Priorität.

Über das tatsächliche Schadensausmaß der heurigen Frostschäden und über die Durchführung der Schadenserhebung informieren Sie bei einem Lokalaugenschein vor Ort:

ÖR Franz Titschenbacher, Präsident Landwirtschaftskammer Steiermark

Präsident Landwirtschaftskammer Steiermark Ing. Manfred Kohlfürst, Präsident des Bundesobstbauverbandes

Präsident des Bundesobstbauverbandes Elisabeth Vukits, Obstbäuerin

Obstbäuerin Ing. Josef Kurz, Landesdirektor Steiermark, Österreichische Hagelversicherung



Datum: Montag, 24. Juli 2023, 10:00 Uhr

Ort: Obstbaubetrieb Vukits, Dörfl 29, 8181 St. Ruprecht an der Raab

Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir um vorherige Anmeldung per E-Mail an kommunikation@hagel.at. Der Lokalaugenschein wird zusätzlich per Livestream aus der Steiermark auf www.hagel.at/presseaussendungen/lokalaugenschein-2023 übertragen. Hier können auch Fragen gestellt werden.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

