ORF-III-Wochenhighlights: „Von der Bühne Baden: Die Frühjahrsparade“ und „Lukas Resetarits – Die besten Momente“

Von 24. bis 30. Juli 2023

Wien (OTS) - Der „ORF-III-Sommer-Montag“ mit „Lukas Resetarits – Die besten Momente“ und „Alltagsgeschichte“

Am Montag, dem 24. Juli, blickt ORF III mit „Die besten Momente“ (20.15 Uhr) auf das Schaffen des Kabarettisten Lukas Resetarits zurück – mit zahlreichen Highlights aus den Programmen und unbekannteren Schätzen aus dem Archiv. Anschließend sorgen die Folgen „Im Waschsalon“ (21.05 Uhr), „Bundesstraße B54“ (22.00 Uhr) und „Frauen in der Fabrik“ (22.50 Uhr) von Elizabeth T. Spiras „Alltagsgeschichten“ für gute Unterhaltung.

Literaturverfilmungen mit mörderischer Spannung

Der „ORF-III-Krimisommer“ startet diese Woche am Dienstag, dem 25. Juli: ORF III zeigt mit „Das Eulenhaus“ (20.15 Uhr) und „Tod auf der Bühne“ (21.50 Uhr) zwei Klassiker der Literaturverfilmungen Agatha Christies aus ihrer „Mörderische Spiele“-Reihe. Auch Donnerstag, der 27. Juli, lädt mit Edgar Wallace Literaturverfilmungen „Der Schwarze Abt“ (20.15 Uhr) und „Zimmer 13“ (21.45 Uhr) zum Mitfiebern ein.

Natur, Heimat und Tradition in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

„Heimat Österreich“ begibt sich am Mittwoch, dem 26. Juli, ab 20.15 Uhr „Mit Heimatklängen durchs Ultental“. Mit „Landleben“ geht es anschließend ins malerische „Lachtal“ (21.05 Uhr), welches von einem traditionellen Bergbauerntum geprägt ist. Abschließend widmet sich „Land der Berge“ dem „Zauber der Dolomiten“ (21.55 Uhr) und betrachtet „Die Dolomiten aus der Luft“ (22.45 Uhr).

ORF III gedenkt Schauspiellegende Götz George

Am Freitag, dem 28. Juli, gedenkt ORF III der Schauspiellegende Götz George, der an diesem Tag 85 Jahre alt geworden wäre. ORF III präsentiert die Fernsehfilme „Schimanski muss leiden“ (20.15 Uhr) und „Blutsbrüder“ (21.50 Uhr) aus der Kriminalreihe „Schimanski“. Am Sonntag, dem 30. Juli, runden die Filme „Blatt & Blüte – Die Erbschaft“ (11.45 Uhr) und „Einmal so wie ich will“ (13.15 Uhr) das Geburtstagsprogramm ab.

„zeit.geschichte“-Schwerpunkt zu Nordkorea

Der „zeit.geschichte“-Abend am Samstag, dem 29. Juli, präsentiert im Hauptabend die Dokumentation „Koreakrieg – Der ewige Konflikt“ (20.15 Uhr). Danach beleuchtet ORF III den „Despoten – Nordkoreas Kim Jong Il“ und die „Atommacht Nordkorea – Die Kim Dynastie“ (22.40 Uhr).

„Frühjahrsparade“ und „André Hellers Menschenkinder“ mit Thaddäus Ropac

„Erlebnis Bühne LIVE“ präsentiert am Sonntag, dem 30. Juli, „Die Frühjahrsparade“ (20.15 Uhr) – durch den Premierenabend führt Johanna Berki. Unter dem Motto „Jung san ma! Fesch san ma!“ bringen Publikumslieblinge wie Clemens Kerschbaumer, Verena Barth-Jurca und Miriam Portmann gemeinsam mit dem Orchester der Bühne Baden Erfolgsschlager wie „Wien wird schön erst bei Nacht“ und „Im Frühling, im Prater, in Grinzing, in Wien“ zum Klingen. Die musikalische Leitung liegt bei Michael Zehetner. Den Abend beschließt eine neue Folge „André Hellers Menschenkinder“ (23.00 Uhr), zu Gast ist Thaddäus Ropac. Er erzählt unter anderem von seiner Kindheit in einer kärntnerisch-slowenischen Familie und seinem Weg in den Kunsthandel über Koryphäen wie dem Bildhauer Karl Prantl sowie dem Aktionisten Joseph Beuys.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

