„Eco“ über das Urteil im Dieselskandal: Warum Österreichs Autobesitzer den Kürzeren ziehen

Außerdem am 20. Juli um 22.30 Uhr in ORF 2: Forderung nach leistbarer Ferienbetreuung und warum die EU mit einem Verbot von Kaffeekapseln droht

„Eco" am Donnerstag, dem 20. Juli 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Urteil im Dieselskandal: Warum Österreichs Autobesitzer den Kürzeren ziehen

Acht Jahre nach Auffliegen des VW-Dieselskandals mehren sich die Entschädigungszahlungen an Autofahrer. Jetzt gibt es erstmals auch in Österreich ein Urteil einer Sammelklage. Doch die angebotene Summe ist im Vergleich zu anderen Staaten wie den USA und Deutschland minimal. Weniger als vier Prozent Schadenersatz wurden den geschädigten Autobesitzern in Österreich zugesprochen. Wieso gibt es so große Differenzen bei der Entschädigung und was heißt das für die 1,6 Millionen Betroffenen in Österreich? Bericht: Markus Preslmayr, Michael Mayrhofer

Teure Sommerferien: Wohin mit den Kindern?

Selbst wenn Familien mit Kindern ihren gesamten Jahresurlaub im Sommer konsumieren, bleiben noch vier Wochen übrig, in denen die Kinder beaufsichtigt und beschäftigt werden müssen. Geförderte Ferienangebote in allen Bundesländern sind meistens lange im Voraus ausgebucht. Kurz Entschlossene müssen tief in die Tasche greifen, Sommercamps mit kombinierten Spiel- und Lerninhalten sind gefragt und für viele nicht leistbar. Bildungsexpertinnen und -experten fordern leistbare Ferienbetreuung als Ergänzung zum Schulbetrieb. Bericht:

Hans Hrabal, Werner Jambor

Aus für Kaffeekapseln?: Warum die EU mit einem Verbot droht

Kapselkaffee hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer stärker durchgesetzt: eine Kapsel – ein Knopfdruck. Doch die Aluminiumkapseln sind für immer größere Müllmengen verantwortlich. Freiwillige Recyclingsysteme reichen nicht aus, um den wertvollen Rohstoff Aluminium zurück in den Kreislauf zu bringen. Nun plant die EU ein Verbot und will nur noch kompostierbare Kaffeekapseln erlauben. Sind die Kaffeekapseln wirklich so schlimm? Und was bedeutet ein mögliches Verbot für Haushalte und Unternehmen? Bericht: Hans Hrabal, Louisa Lavaud

