„Sportheld des Jahres“ gesucht

LH-Stv. Landbauer: Auszeichnung soll Wichtigkeit des Ehrenamts unterstreichen und unermüdlichen Einsatz belohnen

St. Pölten (OTS/NLK) - Tausende Menschen sind in Niederösterreich ehrenamtlich in Sportvereinen tätig. Täglich erledigen sie eine Vielzahl an Aufgaben, engagieren sich leidenschaftlich für den Sport, opfern ihre Freizeit und sind stets Ansprechpartner für zahlreiche Vereinsmitglieder sowie der Motor und das Herz eines jeden Vereins. Um diese Freiwilligen vor den Vorhang zu holen, suchen ORF Niederösterreich und SPORTLAND Niederösterreich im Vorfeld auf die diesjährige NÖ Sportlounge zum zweiten Mal nach 2019 den „Sportheld des Jahres“.

Egal ob Trainer, Jugendkoordinator oder Dreh- und Angelpunkt im Hintergrund: Im Fokus stehen dieses Mal all jene Personen, die ehrenamtlich im Nachwuchsbereich eines niederösterreichischen Sportvereins engagiert sind und Dank deren Engagement, ganz im Sinne der NÖ Sportstrategie 2025, insbesondere junge Generationen für den Sport begeistert werden.

„Mit Leib und Seele verpflichten sich tausende ehrenamtliche Funktionäre ihrem Verein und leisten täglich Großes für den heimischen Sport! Dank ihrem unermüdlichen Einsatz haben sie dabei geholfen, unsere vielfältige Sportlandschaft aufzubauen, ein wertvolles Fundament zu legen, um neue Talente immer wieder frühzeitig für den Sport zu begeistern und sogar bis an die Spitze heranzuführen! Dadurch sind sie Co-Autoren unzähliger Erfolgsgeschichten – dennoch stehen sie viel zu oft nur im Hintergrund. Mit dieser Auszeichnung soll im SPORTLAND Niederösterreich einmal mehr die Wichtigkeit des Ehrenamts unterstrichen und der unermüdliche Einsatz belohnt werden“, so LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Jeder kann seinen persönlichen Sporthelden ab sofort unter www.sportlandnoe.tv/sportheld nominieren. Vom engagierten Jugendtrainer bis hin zum langjährigen Jugendkoordinator – diese Aktion soll außergewöhnliche Geschichten erzählen, emotionale Erlebnisse ebenso wie einzigartige Taten hervorheben und faszinierende sowie inspirierende Persönlichkeiten aufzeigen. Unter allen Einreichungen wird eine Expertenjury zunächst die fünf bewegendsten Geschichten und Persönlichkeiten auswählen. Diese fünf Personen, sowie ihr Tun und Wirken, werden anschließend mit einem Bericht von ORF Niederösterreich portraitiert und vorgestellt. Die Beiträge werden in der Europäischen Woche des Sports (23. bis 30. September 2023) ausgestrahlt, ehe anschließend über ein groß angelegtes Publikumsvoting der „Sportheld des Jahres“ ermittelt wird.

Die Auszeichnung erfolgt dann am Donnerstag, den 19. Oktober 2023 bei der NÖ Sportlounge in der Reitschule Grafenegg – vor den Augen von heimischen Sportgrößen wie dem schnellsten Mann Österreichs, Markus Fuchs, Snowboardcross-Weltmeister Jakob Dusek oder Ski-Legende Michaela Dorfmeister.

