ÖAMTC: Staus und Wartezeiten wegen Reiseverkehr

Grand Prix von Budapest wird zusätzlich tausende Besucher anziehen

Wien (OTS) - Nachdem vergangenes Wochenende die erste große Reisewelle aus Deutschland durch Österreich gezogen ist, befürchten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen auch an diesem Wochenende ein ähnliches Szenario. Es starten drei deutsche Bundesländer und große Teile der Niederlande in die Sommerferien, das wird zu Überlastungen auf den Transitrouten Richtung Adria führen.

„Am vergangenen Samstag verzeichneten wir einen mehr als zehn Kilometer langen Stau vor dem Karawankentunnel auf der A11. Ein Wert, der an diesem Wochenende leider noch überschritten werden wird“, so ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler. “Besonders vor den Tunnelbereichen auf der Tauern Autobahn (A10) wird es zu Blockabfertigungen mit längeren Wartezeiten kommen”.

Beginnender Rückreiseverkehr Richtung Norden

Erfahrungsgemäß setzt der Rückreiseverkehr erst etwas später, gegen Samstagnachmittag, ein und wird sich auch im Laufe des Sonntags bemerkbar machen, hier vor allem an den Grenzstellen sowie auf der Fernpassstraße (B179) und der Tauern Autobahn (A10).

Die wichtigsten Staustrecken

* A1, West Autobahn, Grenzstelle Walserberg

* A9, Pyhrn Autobahn, Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, die Baustellenbereiche St. Pankraz – Windischgarsten und Inzersdorf – Klaus sowie Gratkorn Nord – Übelbach, Grenzstelle Spielfeld

* A10, Tauern Autobahn, im gesamten Streckenverlauf, besonders im Raum Salzburg

* A11, Karawanken Autobahn, besonders vor dem Karawankentunnel

* A13, Brenner Autobahn, bei Innsbruck Süd

* B179, Fernpass Straße, im gesamten Streckenverlauf, besonders an der Grenze

Relevante Staupunkte in den Nachbarländern

Wie sich an den vergangenen Reisewochenenden gezeigt hat, sorgt eine Baustelle in Slowenien bei Marburg immer wieder für längere Wartezeiten. Ebenfalls sehr stauanfällig ist der Grenzübergang Gruskovje/Macelj (Slowenien/Kroatien). In Bayern müssen die Reisenden am Großen Deutschen Eck (A8/A93) sowie in Südtirol auf der Brenner Autobahn (A22) einplanen.

Formel 1 in Ungarn – elektronische Mautvignette kaufen

Die Formel 1 startet ab Freitag am Hungaroring in Budapest durch. Die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen erwarten deshalb ein erhöhtes Stauaufkommen, hauptsächlich vor der Grenzstelle Nickelsdorf (A4) und im weiteren Streckenverlauf auf der ungarischen M1 nach Budapest. Der Rückreiseverkehr wird am Sonntag nach Ende des Rennens ebenfalls entsprechend stark sein. Der ÖAMTC empfiehlt allen Reisenden, schon vor Fahrtantritt eine elektronische Mautvignette für Ungarn zu kaufen, um Wartezeiten an der Grenze zu minimieren.

