Wir.Feiern.Sicher!-Gütesiegel steht für verantwortungsvolle Feierkultur

LR Teschl-Hofmeister: Gemeinden, Vereine und Organisationen haben Möglichkeit, Veranstaltungen zertifizieren zu lassen

St. Pölten (OTS) - Mit dem Ziel, Veranstaltungen in Niederösterreich für Jugendliche sicherer zu gestalten und das Bewusstsein für Risikovermeidung und Risikominimierung zu stärken, bietet die Jugend:info NÖ Veranstaltern eine eigene Zertifizierung. Als zukunftsweisende Maßnahme zur Förderung sicherer und verantwortungsbewusster Veranstaltungen geht die Wir.Feiern.Sicher!-Initiative der Jugend:info NÖ in das dritte Jahr ihres Bestehens.

„Mit der Wir.Feiern.Sicher!-Initiative haben Gemeinden, Vereine und Organisationen die Möglichkeit, ihre Veranstaltung mit einem eigenen Gütesiegel zertifizieren zu lassen“, informiert Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die auch betont: „Damit dokumentieren sie ihr Engagement für Sicherheit, Gesundheit und Verantwortung gegenüber teilnehmenden Jugendlichen.“ Die Zertifizierung bietet zahlreiche Vorteile für Veranstalter und generiert nachhaltige Impulse in der öffentlichen Wahrnehmung. Interessierte Gemeinden, Vereine und Organisationen erhalten professionelle Beratung und Unterstützung bei der Planung und Durchführung ihrer Festivitäten. Die Sicherheitsexpertinnen und Sicherheitsexperten der Jugend:info NÖ stehen mit ihrem Know-how zur Verfügung, um potenzielle Risiken zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. So wird sichergestellt, dass die Veranstalter ein Höchstmaß an Sicherheit sowie die Einhaltung des Jugendschutzes für ihre Besucherinnen und Besucher gewährleisten. Zudem wird das Vertrauen der Teilnehmenden in die Veranstaltung gestärkt.

„Das Gütesiegel ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass Sicherheitsaspekte seitens der Veranstalter ernst genommen und umgesetzt werden“, so Teschl-Hofmeister. „Junge Besucherinnen und Besucher können sich darauf verlassen, dass ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden während der Veranstaltung im Vordergrund stehen“, hält die Landesrätin fest.

Indem Veranstalter Verantwortung für die Sicherheit ihrer Gäste übernehmen, setzen sie ein starkes Zeichen für Professionalität und Qualität. Dies wirkt sich positiv auf das Ansehen und die Glaubwürdigkeit einer Veranstaltung aus. Darüber hinaus fördert die Wir.Feiern.Sicher!-Initiative den verantwortungsvollen Umgang mit Risiken und schult das Sicherheitsbewusstsein von Jugendlichen. „Durch die transparente Kommunikation von Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitsregeln werden Teilnehmende sensibilisiert und ermutigt, ein sicherheitsorientiertes Verhalten zu entwickeln“, so Teschl-Hofmeister. Die Jugend:info NÖ ruft alle Gemeinden, Vereine und Organisationen in Niederösterreich auf, sich der Wir.Feiern.Sicher!-Initiative anzuschließen und ihre zukünftigen Veranstaltungen mit dem Gütesiegel zertifizieren zu lassen. „Gemeinsam können wir Veranstaltungen schaffen, die das Wohlbefinden und die Sicherheit aller jungen Teilnehmenden gewährleisten“, sagt Teschl-Hofmeister.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister unter 02742/9005-12655, Mag. (FH) Dieter Kraus, und E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at, bzw. unter www.jugendinfo-noe.at oder telefonisch unter der Rufnummer 02742/245 65.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse