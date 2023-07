Bundesheer: 5M-ID ist gelandet

Tanner: Es geht aufwärts und vorwärts

Wien (OTS) - Der vierte AW169-Hubschrauber mit der Kennung 5M-ID ist in Aigen/Ennstal gelandet; 32 weitere folgen. Heuer werden noch 2 weitere Hubschrauber in Österreich landen.

Das Bundesheer hat 36 Hubschrauber des Typs AW169 Lion in einem government -to government -Geschäft von der italienischen Armee gekauft. Diese Hubschrauber ersetzen die Alouette3, die seit 1967 und die OH-58, die seit 1976 vom Bundesheer geflogen werden. Derzeit sind schon 10 Piloten am neuen Hubschrauber ausgebildet; die Ausbildung findet in Italien und in Österreich statt.

Die 36 Hubschrauber werden bis 2027 vollständig in Österreich sein und dann in Aigen/Ennstal und in Langenlebarn, NÖ stationiert werden.

Verteidigungsminister Klaudia Tanner: „Unsere Mission heißt Vorwärts und die Landung des vierten Hubschraubers zeigt, dass es vorwärts geht. Das Bundesheer wird modern: in der Luft wie auch am Land“.









Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer