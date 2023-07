VP-Arnoldner/Klika ad Wiener Bäder: Wie weit möchte die Stadtregierung noch gehen?

Keine Kästchen und Kabinen für Tagesgäste im Stadionbad – Verschlechterung für Wiener Badegäste geht weiter

Wien (OTS) - Im Wiener Stadionbad gehen derzeit nicht nur die Wogen im Becken hoch, sondern auch bei den Badegästen. „Kästchen und Kabinen werden ausschließlich an Saisonkartenbesitzer vergeben. Badegäste mit einer Tageskarte haben keine Möglichkeit, ihre Wertgegenstände einzusperren. Das ist Wahnsinn“, so die Sportsprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Bernadette Arnoldner, die von einem Badegast kontaktiert wurde, der sich auf der Wiese umziehen musste.

Für Gemeinderätin Julia Klika, Bädersprecherin der Wiener Volkspartei, ist das Fehlen der Kabinen und Kästchen für Tagesbesucher im Stadionbad ein weiteres Hindernis für Wiener Badegäste: „Zuerst wird den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit genommen mit dem Bäderbus ins Gänsehäufel zu kommen. Danach werden die Kästchen im Stadionbad für Besucherinnen und Besucher ohne Saisonkarte gestrichen. Und zu guter Letzt verlangt die Stadt Wien für die ganzen Nicht-Leistungen auch noch mehr Eintritt für einen Bäderbesuch. Wie weit möchte die Wiener Stadtregierung hier noch gehen?“

Auch die Kronen-Zeitung hat die fehlenden Kabinen und Kästchen für Tagesgäste im Stadionbad aufgegriffen und eine Anfrage diesbezüglich an die Wiener Sportstätten gestellt. Als Antwort wurde mitgeteilt, dass der Entschluss der Betriebsleitung, Kästchen, Kabinen und Kabanen nur noch an Saisonkartenbesitzer auszugeben, während der Pandemie gefallen sei. Damals kam es zu einem starken Anstieg der Saisonkartenbesitzer. „Die Pandemie ist zu Ende und somit muss eine andere Lösung gefunden werden! Jetzt im Sommer nutzen viele Wienerinnen und Wiener die Möglichkeit, sich mit Schwimmen sportlich zu betätigen. Da kann es einfach nicht sein, dass Tageskartenbesitzer, die den vollen Eintrittspreis zahlen, keine Möglichkeit haben, ihre Geldbörse und Schlüssel sicher zu verwahren“, so Arnoldner abschließend.

