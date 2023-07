ÖHV-Nachwuchskampagne mit Videowettbewerb: Young Talents ganz gezielt ansprechen

Wer Jugendliche für sein Unternehmen gewinnen will, muss sie erst erreichen. Die neue ÖHV-Kampagne kann das: mit Videos von Teenagern für Teenager.

Wien (OTS) - Die „Generation Smartphone“ – ständig online und doch so schwer zu erreichen. „Sie ist auf ganz anderen Plattformen aktiv als wir Erwachsenen und kommuniziert dort noch einmal anders“, bringt der Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung, Dr. Markus Gratzer, die Herausforderung für Unternehmen, die junge Menschen ansprechen wollen, auf den Punkt.

Aus der Zielgruppe für die Zielgruppe – und das in der eigenen (Bild-)Sprache

Für die ÖHV überbrücken Jugendliche die Kommunikationskluft zwischen den Generationen auf einem der meistgenutzten Social-Media-Kanäle, in Jugendsprache und junger Bildsprache. Bildsprache, weil Instagram der gewählte Kampagnen-Kanal ist: Drei von vier Jugendlichen nutzen laut Internet-Jugend-Monitor 2023 die App, davon 71% täglich. „Wir holen die Jungen ab, wo sie oft und gerne sind. Dort zeigen ihnen Mikro-Influencer:innen und Multiplikator:innen aus ihrer Mitte auf Augenhöhe, was das Praktikum so cool macht“, beschreibt Gratzer die Idee hinter der Kampagne.

Video posten, ÖHV und Praktikumsbetrieb taggen, tolle Preise gewinnen

Teilnehmen sollen Tourismusschüler:innen und Spaß im Praktikum, Betriebsklima und Kolleg:innen, erste Erfahrungen und Zukunftspläne filmisch einfangen: „Wir wollen mit euch der Welt zeigen, was Arbeit im Tourismus kann: Holen wir die besten Praktikant:innen und Praktikumsbetriebe ins Rampenlicht“, freut sich Gratzer auf inspirierende Videos. Die ÖHV belohnt das mit einem iPhone 14, 2 Nächten für 2 in einem der 10 Explorer Hotels, JBL-Flipboxen und -Earbuds. Zu den Preisen kommt, wer sein Video bis 31. August auf Instagram postet und ÖHV sowie Praktikumsbetrieb taggt. Der Wettbewerb ist Teil der ÖHV-Branchenimage- und Werbeoffensive „Young Talents“. Mehr dazu unter https://oehv.at/video-wettbewerb-praktikum

