Kultur am Fußballplatz: Stimmungsvolle Bühne in der Meischlgasse

Der Kultursommer Wien geht in eine neue Runde: Diese Woche mit künstlerischen und kulinarischen Highlights in der Meischlgasse ASK Erlaa.

Wien (OTS) - Den Start in Liesing macht das Orwa Saleh Ensemble mit einer Mischung aus arabischer, türkischer, persischer und europäischer Musik (20.7., 20:00). Am Freitag (21.7.) gibt es eine Poetry Slam Show von Slam B (18:30) und eine Jam Session mit A party called JACK (20:00). Tags darauf bietet Queens Brunch eine erstklassige Varieté-Show (22.7., 20:00). Krönender Abschluss ist ein Wienerlied-Konzert mit hochkarätiger Besetzung um Peter Havlicek und Tini Kainrath (23.7., 20:00). Auch kulinarisch bietet der ASK Erlaa Torpedo 03 die idealen Voraussetzungen für Kultur-Sun-Downer: Von 20. bis 23. Juli versorgt das Vereinslokal des ASK Erlaa das Publikum abends mit Würstel vom Grill und Snacks.

Der Kultursommer Wien findet noch bis 13. August jeweils von Donnerstag bis Sonntag an neun Bühnen statt. An ausgewählten Tagen gibt es vormittags zusätzlich Programm für junges Publikum. Eintritt frei. Alle Termine: www.kultursommer.wien

Rückfragen & Kontakt:

Maria Fillafer & Alexandra Höfle

E-Mail: presse @ kultursommer.wien

Tel.: +43 (0) 1 3618183 40

Mobil: +43 676 940 57 45