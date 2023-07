Friedhofsführungen: Neues Akkreditierungssystem stärkt Qualität, Nachhaltigkeit und Gewerbe

Wien (OTS) - Die 46 städtischen Friedhöfe in Wien, allen voran der Wiener Zentralfriedhof, erfreuen sich großer Beliebtheit bei Besucher*innen aus dem In- und Ausland. Das bestärkt die Friedhöfe Wien darin, die Anlagen nicht nur als Begräbnis- und Gedächtnisstätten, sondern auch als Naturparadiese und Orte der Kulturvermittlung zu sehen und zu erhalten. Doch das hohe Interesse hat auch eine Schattenseite.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Fremdenführungen auf den Friedhöfen erheblich gestiegen. Immer mehr Besucher*innengruppen werden von Menschen geführt, die keine Gewerbeberechtigung zur Abhaltung von gewerblichen Führungen haben. Je nach Anbieter werden für diese Friedhofstouren ab 20 Euro pro Person verrechnet. Dennoch sind diese Touren oftmals qualitativ mangelhaft und beinhalten inkorrekte Informationen. Zudem steigen durch große Besucher*innen-Touren oft die Vermüllung der Friedhöfe und Verschmutzung der WC-Anlagen.

Um die Qualität für die Besucher*innen, den nachhaltigen Umgang mit den Friedhöfen sowie für den Schutz der Fremdenführer*innen mit Gewerbeschein zu erhöhen, startet die Friedhöfe Wien GmbH nun gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien eine Qualitätsoffensive für die Durchführung von Führungen auf den Friedhöfen. Damit einher geht die Notwendigkeit, sich als Führende*r akkreditieren zu lassen.

Führungen nur mit Gewerbeschein und Akkreditierung

Menschen ohne Gewerbeschein waren auch bislang nicht berechtigt, Führungen auf Wiens Friedhöfen anzubieten. Dennoch wurden Führungen durch Nichtberechtigte angeboten. Zur Sicherung der Qualität der Führungen und zum Schutz des Gewerbes haben die Friedhöfe Wien gemeinsam mit der Wirtschaftskammer ein neues Prozedere erarbeitet.

Das neue Akkreditierungsverfahren für Personen, die Führungen abhalten möchten, wurde so gewählt, dass die Kosten im Vergleich zu anderen Einrichtungen niedriger gehalten wurden. Die einmalige Akkreditierungsgebühr beträgt 70 Euro, eine Erneuerung ist nicht nötig. Lediglich die Durchführung von zumindest einer Friedhofsführung innerhalb von drei Jahren ist erforderlich.

Das Akkreditierungsverfahren erfolgt zwei Mal pro Jahr (November sowie voraussichtlich März). Termine können über die Buchungsplattform der WK Wien www.aga.or.at gebucht werden. Anmeldungen sind ab September 2023 möglich.

Die Notwendigkeit der Akkreditierung ist bei anderen Sehenswürdigkeiten geübte Praxis und für Fremdenführer*innen nichts Neues. Anders als in Museen oder Schlössern mit Parkanlagen zahlen die Besucher*innen der Friedhöfe selbstständig keinen Eintritt. Das wird auch weiter so bleiben, jedoch wurde mit der Wirtschaftskammer Wien gemeinsam das Modell eines Solidaritätsbeitrages für Teilnehmer*innen einer kostenpflichtig geführten Gruppe entwickelt.

Dieser beträgt pro Teilnehmerin oder Teilnehmer an einer Friedhofsführung drei Euro brutto. Wie auch die Einnahmen durch die Akkreditierung kommen diese Gelder ausschließlich der Pflege und Erhaltung der Friedhöfe zugute.

Service für akkreditierte Guides

Zudem steigt auch die Serviceleistung im Rahmen der Akkreditierung für Fremdenführer*innen. Die Friedhöfe Wien sagen allen akkreditierten Fremdenführer*innen laufende Informationen über Neuerungen zu. Wesentliche Veranstaltungen, neue Ehrengräber, neue Naturgrabanlagen und weitere Informationen werden als Service an die Partnerunternehmen übermittelt.

Die akkreditierten Partner*innen werden auf der Homepage der Friedhöfe Wien gelistet und verlinkt. So wissen auch die Besucher*innen, dass sie ihre Touren bei qualifizierten Guides buchen. Außerdem werden laufend Kontrollen durchgeführt, um jenen, die sich an dieses Verfahren nicht halten, daran zu hindern, Führungen abzuhalten. Gemeinsam werden hier viele Anstrengungen unternommen, um auch in Zukunft bei steigenden Tourismuszahlen vorbereitet zu sein – im Sinne der Fremdenführer*innen, aber auch im Sinne der Qualität der Führungen.





