Theater, Theaterfest für Kids, Oper, Lesungen, Kabarett und mehr

Vom „Kindstausch“ in Radlbrunn bis „Alle Toten fliegen hoch“ in Bad Vöslau

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Donnerstag, 20. Juli, gibt Manfred Pawlik ab 19 Uhr im Rahmen von „ARTSchmidatal“ im Brandlhof in Radlbrunn unter dem Titel „Kindstausch“ Einblicke in Familiengeschichten aus seinem Buch „Großvater erzählt“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02732/85015, e-mail office @ volkskulturnoe.at und www.art-schmidatal.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 20. Juli, gelangt im Wald4tler Hoftheater in Pürbach das Musiktheaterstück „Elvis - Ein Traum von Graceland" von Hakon Hirzenberger und Rupert Henning zur österreichischen Erstaufführung; die Premiere beginnt um 20.15 Uhr. Zu sehen ist der Blick hinter die Kulissen der Glamourwelt einer ambivalenten Figur weiters am 21., 22., 26., 27., 28. und 29. Juli sowie 2., 3., 4. und 5. August jeweils ab 20.15 Uhr bzw. am 23. und 30. Juli jeweils ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Wald4tler Hoftheater Pürbach unter 02853/78469, e-mail office @ hoftheater.at und www.hoftheater.at.

Am Donnerstag, 20. Juli, setzt auch der diesjährige „Kultur.Sommer.Semmering“ sein Programm „Literarische Sommerfrische“ mit einer Lesung von Friedrich von Thun aus Joseph Roths Novelle „Stationschef Fallmerayer“ fort; begleitet wird der Schauspieler von Christiane Karajeva am Klavier. Beginn im Panhans ist wie auch beim Folgetermin am Freitag, 21. Juli, um 15.30 Uhr. Am Samstag, 22. Juli, breitet dann zunächst Joseph Lorenz ab 15.30 Uhr im Panhans anhand von Texten Friedrich Torbergs, Anton Kuhs, Hugo Wieners, Alfred Polgars u. a. unter dem Titel „O du mein Österreich“ ein reiches Panoptikum österreichischer Urtypen aus, ehe Wolfram Berger ab 19.30 Uhr im Kulturpavillon unter dem Motto „Karl Valentin - Sturzflüge im Zuschauerraum“ in die scheinbar absurden Gedankenspiele des humoristischen Großmeisters entführt. Zudem stehen am Sonntag, 23. Juli, ab 11 Uhr im Panhans die szenische Lesung „Katharina Schratt -Ein Leben“ mit Ulrike Beimpold sowie ab 15.30 Uhr im Kulturpavillon „Enoch Arden“, das von Richard Strauss zur gleichnamigen Ballade komponierte Melodram für Erzähler und Klavier, mit Heinz Marecek und Florian Krumpöck auf dem Programm. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail tickets @ kultursommer-semmering.at und www.kultursommer-semmering.at.

Fortgesetzt wird am Donnerstag, 20. Juli, auch das diesjährige Festival Retz „Offene Grenzen" mit der Oper „La concordia de' pianeti“ von Antonio Caldara in der Reithalle des Klosters Louka in Znojmo; Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Programmpunkte in der dritten Festivalwoche sind der philosophische Vortrag „Die Unterwerfung" von Philipp Blom am Samstag, 22. Juli, ab 19.30 Uhr sowie das Gespräch „Über die Utopie Europa" mit Robert Menasse und Ilija Trojanow am Sonntag, 23. Juli, ab 11 Uhr jeweils im Kulturhaus Schüttkasten in Retz. Nähere Informationen und Karten beim Festival Retz unter 02942/2223-52, e-mail office @ festivalretz.at und www.festivalretz.at.

„Kabarett & Musik im Stadtpark“ von Waidhofen an der Thaya bietet am Donnerstag, 20. Juli, ab 19.30 Uhr den „Regenerationsabend 2.0“ von und mit Roland Düringer sowie am Samstag, 22. Juli, ab 14 Uhr die interaktive Clown-Zaubershow „Clown Poppo verzaubert!“. Nähere Informationen unter www.andymarek.at; Karten unter www.oeticket.com und www.sparkasse.at/tickets.

Im Rahmen von „Kultur bei Winzerinnen und Winzern 2023“ begleiten Katharina Grabner-Hayden, Cornelia Travnicek und Magda Woitzuck am Samstag, 22. Juli, einen literarischen Spaziergang durch die Kellergasse von Pillersdorf. Ausgangspunkt ist das Weingut Schüller; Beginn ist um 18.30 Uhr. Karten unter 0676/7870813, e-mail Kerstin @ weingut-schueller.at und www.weingut-schueller.at; nähere Informationen unter www.niederoesterreich.at/kultur-bei-winzer-innen.

Bei den Festspielen Reichenau philosophieren Joachim Meyerhoff und Maria Happel am Samstag, 22., und Sonntag, 23. Juli, jeweils ab 11 Uhr über „Stürmische Zeiten". Nähere Informationen und Karten beim Kartenbüro Reichenau unter 02666/52528, e-mail office @ festspiele-reichenau.at und www.festspiele-reichenau.at.

Das „Theaterfest für Kids“ präsentiert am Samstag, 22. Juli, ab 14.30 Uhr im Stadttheater Mödling die Uraufführung des neuen teatro-Musicals „Cinderella“ (Intendanz und Musik: Norberto Bertassi, musikalische Leitung und Arrangements: David Schieber, Buch: Norbert Holoubek, Regie: Peter Faerber, Choreographie: Beatrix Gfaller). Folgetermine der Produktion für Kinder ab fünf Jahren: 27., 28., 29. und 30. Juli sowie 3. und 4. August jeweils ab 14.30 Uhr bzw. 5. August ab 11 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0660/8234010, e-mail teatro @ diestadtgalerie.at und www.teatro.at.

Für Kinder ab sechs Jahren wiederum konzipiert ist die von Andy Hallwaxx moderierte Aufführung „Don Carlo für Kinder und die ganze Familie“, die am Sonntag, 23. Juli, ab 18 Uhr im Rahmen von operklosterneuburg im Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg über die Bühne geht. Nähere Informationen und Karten beim Kulturamt Klosterneuburg unter 02243/444-424, e-mail karten @ operklosterneuburg.at und www.operklosterneuburg.at.

Auch die Sommerspiele Melk beteiligen sich am „Theaterfest für Kids“ und zeigen am Sonntag, 23. Juli, ab 16.30 Uhr in der Wachauarena die für Kinder ab fünf Jahren gedachte Musikrevue „Berni Bernstein und das Geheimnis der Glaskugel“ mit Kinderliedern und Songs aus „One Vision“. Am Samstag, 5, August, gibt es ab 16.30 Uhr einen weiteren Termin. Nähere Informationen und Karten bei den Sommerspielen Melk unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.sommerspielemelk.at.

Am Sonntag, 23. Juli, präsentieren Petra Morzé und Michael Horowitz ab 13.30 Uhr im Südbahnhotel am Semmering „Herzensschlampereien“, eine szenische Lesung zum Leben und Werk Arthur Schnitzlers. Am Sonntag, 30. Juli, gibt es ab 13.30 Uhr einen weiteren Termin. Nähere Informationen unter 02664/2690-200 und www.suedbahnhotel-kultur.at; Karten unter www.tickets.suedbahnhotel-kultur.at.

Schließlich liest Joachim Meyerhoff am Dienstag, 25. Juli, ab 20.30 Uhr im „Schwimmenden Salon" im Thermalbad Bad Vöslau unter dem Motto „Alle Toten fliegen hoch - Es geht weiter“ aus seinen Romanen. Nähere Informationen und Karten unter 02252/762660, e-mail schwimmender.salon @ voeslauer.at und www.thermalbad-voeslau.at.

