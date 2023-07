ARBÖ: Sommerferienstart in den Niederlanden und Formel 1 – Grand Prix in Budapest

Wien (OTS) - Auch das kommende Wochenende wird wieder ein hitziges Sommerwochenende mit Staus und langen Verzögerungen. Hauptverantwortlich ist einerseits der Ferienbeginn in Teilen der Niederlande sowie in den deutschen Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Andererseits trägt auch der Formel 1-Grand Prix von Ungarn bei Budapest seinen Teil zu den Staus und langen Verzögerungen bei. Der Aufbruch vieler Österreicherinnen und Österreich in den Urlaub mit dem Auto wird die Situation noch verschärfen.

Wie schon am vergangenen Wochenende wird der Samstag vermutlich der Tag mit den längsten Staus. Erfahrungsgemäß wird eine Reisewelle in Richtung Süden und eine zweite in Richtung Osten, vor allem Ungarn, für Staus sorgen. Die wahrscheinlichsten Staupunkte laut ARBÖ-Verkehrsexperten:

Brennerautobahn (A13), zwischen Nösslach und Innsbruck

· Fernpassstraße, zwischen dem Grenztunnel Vils/Füssen und Nassereith

· Innkreisautobahn (A8), im bzw. vor dem Baustellenbereich zwischen Ried im Innkreis und Ort im Innkreis

· Inntalautobahn (A12), vor dem Gegenverkehrsbereich bei Wörgl

· Karawankenautobahn (A11), vor dem Karawankentunnel

· Pyhrnautobahn (A9), vor den Baustellenbereichen, zwischen St. Pankraz und Windischgarsten bzw. Trieben und Treglwang sowie zwischen Übelbach und Gratkorn

Im benachbarten Ausland wird speziell vor den Baustellenbereichen auf der Umfahrung Maribor auf der Verbindung Spielfeld/Sentilj – Koper (A1) in Slowenien viel Geduld gefragt sein. Auch vor den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien, wie Gruskovje/Macelj oder Dragonja/Kastel, wird es trotz Schengenbeitritt von Kroatien Staus und lange Verzögerungen geben. Kilometerlange Blechkolonnen, die sich zum Teil nur im Schritttempo vorwärtsbewegen, wird es in Bayern auf der Verbindung München–Salzburg (A8), der Verbindung Kufstein–Rosenheim (A96) und der Verbindung Memmingen–Füssen (A7) vor dem Grenztunnel Vils/Füssen vom frühen Vormittag bis in den späten Nachmittag geben. Ein ähnliches Bild wird sich ziemlich sicher auch auf Brennerautobahn (A22) zwischen Brixen/Bressanone und dem Brenner/Brennero zeigen.

„Die Idee von stressgeplagten Urlaubern, auf die Bundes- oder Landesstraßen entlang der Transitrouten auszuweichen, ist in Salzburg und Tirol nicht zu empfehlen. In Tirol gelten in den Bezirken Innsbruck und Innsbruck/Land sowie Kufstein und Reutte an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 7 bis 19 Uhr auf den entsprechenden Strecken Fahrverbote für den Durchzugsverkehr. In Salzburg gelten Abfahrtverbote seit 6. Juli bis 10. September 24 Uhr auf den Anschlussstellen der A10 von Salzburg/Süd bis Flachauwinkl sowie Durchfahrtssperren in der Stadt Salzburg und zahlreichen Umlandgemeinden. Ausgenommen sind jeweils der sogenannte Quell- und Zielverkehr“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Zwtl.: Formel 1-Grand-Prix und „Orange Army“ sorgen für Staus in Richtung Osten

Von Freitag bis Sonntag, 21.bis 23. Juli 2023, gastiert der „Formel 1-Zirkus“ zum 37. Mal am Hungaroring in Mogyoród bei Budapest. Neben zahlreichen österreichischen Motorsportfans werden sich auch zahlreich Mitglieder der „Orange Army“, der Fangemeinschaft von Max Verstappen, in Richtung Nachbarland aufmachen. Neben dem Hungaro-Ring wird sicherlich auch der Balaton, der größte Binnensee in Mitteleuropa, Ziel von zahlreichen niederländischen Urlaubern sein. Die erste „Hürde“ in Österreich, die sich den Reisenden in den Weg stellen wird, ist der Baustellenbereich auf der Innkreisautobahn (A8). Auch die Baustellenbereiche bei Wels auf der Welserautobahn (A25) und zwischen Knoten Steinhäusl und St. Christophen auf der Westautobahn (A1) werden ebenso wie der Gegenverkehrsbereich auf der Ostautobahn bei Bruck/Leitha zu Nadelöhren und Stauanziehungspunkten werden. Vor dem ehemaligen Autobahngrenzübergang Nickelsdorf/Hegyeshalom sind Staus nicht unwahrscheinlich. Viele Autofahrer besorgen sich knapp vor der Grenze noch die digitale Vignette für Ungarn.

„Wer Staus vermeiden will, sollte azyklisch reisen und den Freitag und Samstag als Reisetag möglichst meiden. Wobei auch der Donnerstag sich in letzter Zeit immer mehr als Stautag auf den Transitrouten erweist. Wer bei der Auswahl des Reisetages, wie Formel 1 – Fans, weniger flexibel ist, sollte sich gut auf den Stau vorbereiten. Der Tank sollte vor Reiseantritt voll sein und es sollte genug Proviant mitgeführt werden (alkoholfreie Getränke, leichten Speisen, etwa Obst und Gemüse). Fahrerinnen und Fahrer, die nervige und/oder quengelnde Mitfahrerinnen und Mitfahrer vermeiden wollen, sollen auch für Ablenkung dieser sorgen, z.B. mit dem Lieblingsbuch, selbstausgedachten Spielen oder digitalen Inhalten“, raten die ARBÖ-Verkehrsexperten abschließend.

