Audio Analyzer: Antenne Kärnten ist auch digital phänomenal

Klagenfurt (OTS) - Der vom Radiotest 2022_4 ausgewiesene Marktführer in Kärnten* macht auch digital eine Top-Figur! Der Audio Analyzer, die unabhängige Online-Audio-Reichweitenerhebung, bestätigt Antenne Kärnten den digitalen Erfolgskurs.

Blitz, Donner, Stau: Der Start in den Sommer 2023 war turbulent. Umso wichtiger sind verlässliche Informationen aus erster Hand, wie sie die Kärntner:innen von Antenne Kärnten gewohnt sind. Service wird hier großgeschrieben – immer und überall. Das betrifft über das Programm hinaus auch die digitalen Empfangswege Web, App und Smart Speaker, die seit Jahren stetig steigende Nutzerzahlen verzeichnen.

Auch der jüngste Audio Analyzer weist dem Tagesbegleiter Nummer 1 wieder eine Spitzenreichweite aus. Er misst – einheitlich, unabhängig und objektiv auf Logfiles basierend – die Nutzung der Streamingangebote der österreichischen Privatradios. Im 2. Quartal 2023 verzeichnete Antenne Kärnten via Web, Smart Speaker und App demnach 542.422 Sessions (so oft wurde via Web, Smart Speaker und App für mehr als 60 Sekunden lang „aufgedreht“) mit einer Durchschnittsdauer von 94,3 Minuten pro Session.

Mit über 850.000 Stunden digitaler Hördauer im Monat zeigen die Audio-Analyzer-Ergebnisse einmal mehr die große Beliebtheit der Antenne Kärnten, vor allem aber das große Potenzial digitaler Radio-Werbung auf, so Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler. „Wir haben es hier ja mit einer ganz neuen Form des Radiokonsums zu tun – nicht nur, was die Verfügbarkeit für die Hörer:innen betrifft, sondern auch bei den Möglichkeiten für unsere Kund:innen.“ Das immer beliebter werdende Radio-Erleben im Netz impliziert für Bichler vor allem das Zauberwort „Leben“, wie er betont: „Die Technik ist immer nur ein Hebel. Der Schlüssel zum Erfolg sind und bleiben die Menschen, die aus vielfältigen Chancen mit großer Leidenschaft Einzigartiges machen.“ Ein gutes Beispiel dafür ist die aktuelle Aktion „Scheine für Vereine“, mit der man dem Kärntner Vereinsland nicht nur Danke sagt, sondern für Antenne Kärnten Hörer:innen jeden Freitag zum Vereinsfreitag macht.

Mehr Infos: www.audio-analyzer.at und www.antenne.at

Quelle: www.audioanalyzer.at

* Radiotest 2022_4, Marktanteil, 14-49, Mo-So, Basis Kärnten

Rückfragen & Kontakt:

Kerstin Puschnik

Communication Manager

Antenne Steiermark & Antenne Kärnten



Antenne Steiermark

Regionalradio GmbH & Co KG

Gadollaplatz 1, 8010 Graz

M: +43 664 855 1116

kerstin.puschnik @ antenne.at

www.antenne.at