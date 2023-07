DELTA Gruppe wird Alleineigentümer der INGOB ZT GmbH

Durch den schmerzlichen Verlust von Andreas Gobiet mussten beide Unternehmen rasch agieren und einen Schulterschluss bilden, um den Prozess zur Zufriedenheit aller Beteiligten neu zu gestalten. Durch das starke gegenseitige Vertrauen und die Bereitschaft aller, den Integrationsprozess sehr viel rascher als geplant durchzuführen, wurden neue Voraussetzungen für eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft geschaffen.” Wolfgang Kradischnig, Geschäftsführer bei DELTA und INGOB

Wien/Wels (OTS) - Aufgrund des unerwarteten Ablebens von Andreas Gobiet im April dieses Jahres musste der Anfang 2023 gestartete Integrationsprozess zwischen der INGOB.ZT GmbH und der DELTA Gruppe rascher als geplant umgesetzt werden. Um die Führung der INGOB.ZT GmbH zu sichern, haben DELTA Miteigentümer und Geschäftsführer Wolfgang Kradischnig und die langgediente INGOB.ZT GmbH Mitarbeiterin Helga Juri umgehend die Doppel-Geschäftsführung übernommen. Nun wurde auch der in mehreren Phasen geplante Eigentumsübergang vollzogen: Die DELTA Gruppe ist ab sofort Alleineigentümer der INGOB.ZT GmbH.

Im Jänner 2023 hat die Kooperation von DELTA und INGOB vielversprechend begonnen. In mehreren Phasen war zwischen Andreas Gobiet und der DELTA Führung eine schrittweise Zusammenführung vereinbart. Aufgrund des unerwarteten Ablebens von Andreas Gobiet musste ein völlig neuer Prozess aufgesetzt werden. Enge Abstimmungen im Eigentümer- und Führungskreis beider Unternehmen führten zu einer neuen gemeinsamen Zukunftsstrategie, die einen beschleunigten Integrationsprozess ermöglicht, bestehende Synergien bestmöglich nutzt und die Vision von Andreas Gobiet weiterführt.

Wolfgang Kradischnig zu diesem bedeutenden Schritt: “Durch den schmerzlichen Verlust von Andreas Gobiet mussten beide Unternehmen rasch agieren und einen Schulterschluss bilden, um den Prozess zur Zufriedenheit aller Beteiligten neu zu gestalten. Durch das starke gegenseitige Vertrauen und die Bereitschaft aller, den Integrationsprozess sehr viel rascher als geplant durchzuführen, wurden neue Voraussetzungen für eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft geschaffen.”

Über die DELTA Gruppe

DELTA ist ein internationaler Gesamtdienstleister im Hochbau und ist mit mehreren Standorten in Österreich, Tschechien, der Slowakei und der Ukraine vertreten. Jährlich betreut DELTA Bauprojekte im Gesamtwert von ca. 5 Milliarden Euro und hat bereits zahlreiche Preise für namhafte Projekte wie das llse Wallentin Haus der BOKU in Wien oder den Koop-Award der Österreichischen Bautechnik-Vereinigung (ÖBV) für außergewöhnliche Kooperationsleistungen mit den Partner:innen beim Projekt Althan Park, gewonnen. Mit Dienstleistungen in der Architektur, Generalplanung, BIM, Baumanagement, IT und Digital Data Environment hat DELTA bereits viele erfolgreiche Projekte in den Bereichen Industrie & Office, Handel & Entertainment, Kultur & Education, Wohnbau, Gesundheitswesen, Hotel & Wellness und Infrastruktur fertiggestellt. Mehr zur internationalen DELTA Gruppe: www.delta.at

Über INGOB.ZT

Die INGOB.ZT GmbH zählt zu den bedeutendsten österreichischen Ziviltechnikerbüros. Mit unserem breiten Leistungsangebot wenden wir uns an Kund:innen, die bautechnische Dienstleistungen von der Projektentwicklung bis zur Bauaufsicht aus einer Hand und mit einer/einem Ansprechpartner:in, suchen. Das Team der INGOB.ZT GmbH besteht derzeit aus über 55 hoch qualifizierten Beschäftigten aus allen bautechnischen Bereichen. Die Geschäftsführer:innen, die Mitarbeiter:innen und die Partner:innen sind ausgewiesene Expert:innen in ihrem jeweiligen Fachgebiet. Ihr umfassendes Wissen gibt der INGOB.ZT GmbH das Potenzial, komplexe technische, wirtschaftliche und ökologische Aufgaben zu lösen. Mehr zur INGOB.ZT: www.ingob.at





Rückfragen & Kontakt:

DELTA

Marija Kotnig

Corporate Communications

+43 (0) 50 756 163

m.kotnig @ delta.at

www.delta.at