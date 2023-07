"Tears of the Kingdom" toppt Europas Games-Halbjahrescharts 2023 (FOTO)

Baden-Baden (ots) - "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" war europaweit das erfolgreichste Videospiel im ersten Halbjahr 2023. Dies ist das Ergebnis der offiziellen, plattformübergreifenden Halbjahresauswertung, ermittelt von GfK Entertainment. Wie die repräsentativen Verkaufsdaten zeigen, kam das Open-World-Adventure nicht nur insgesamt am besten an, sondern besteigt nun auch in neun von 18 untersuchten Ländern den Thron der jeweiligen Halbjahreshitliste. Neben den umsatzstarken Regionen Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien gehören dazu auch Finnland, Norwegen, Österreich, Schweden und die Schweiz.

Zweitbeliebtestes Game im Zeitraum Januar bis Juni 2023 war "Hogwarts Legacy". Das in der "Harry Potter"-Welt angesiedelte Fantasy-RPG zaubert sich zudem in vier Ländern auf den Halbjahresthron, und zwar in Belgien, Dänemark, Tschechien und den Niederlanden. Der bereits im vergangenen September erschienene Fußball-Kracher "FIFA 23" holt europaweit Bronze, ergänzt um Top-Positionen in Italien, Polen, Portugal, der Slowakei und Ungarn.

"Hogwarts Legacy" vierfacher Spitzenreiter in deutschen Halbjahrescharts

In den separat pro Plattform ermittelten, deutschen Games-Halbjahrescharts schnappt sich "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" die Switch-Pole-Position. Das Podium komplettieren "Mario Kart 8 Deluxe" und "Nintendo Switch Sports". Einen Vierfachsieg streicht "Hogwarts Legacy" in der PS5-, Xbox Series-, PS4- und Xbox One-Hitliste ein, während der "Landwirtschafts-Simulator 22" das meistverkaufte Computerspiel der ersten sechs Monate stellt.

Basis der Sonderauswertung sind die Verkäufe von Video- und PC-Spielen im physischen Markt für die folgenden Länder: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Österreich, Schweiz, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien und Ungarn.

