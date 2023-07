Neubau: Duo „Klazz Brothers“ im Theater am Spittelberg

Wien (OTS/RK) - Das Anfang Juni begonnene Sommer-Programm 2023 im „Theater am Spittelberg“ (7., Spittelberggasse 10) läuft noch bis Samstag, 30. September. Von Weltmusik, Wienerlied und Pop bis zu Kleinkunst und Comedy hat der Spielplan viele Facetten. Nächste Veranstaltung: Am Mittwoch, 19. Juli, ist das mehrfach ausgezeichnete Musik-Duo „Klazz Brothers“ ab 19.30 Uhr zu Gast in der Bühne am Spittelberg und begeistert seine Zuhörer*innen mit einem feinen „Kammermusikalischen Crossover“ mit dem Titel „KontraPiano“. Kilian Forster (Bass) und Bruno Böhmer-Camacho (Piano) transportieren Werke der Klassik in die Gegenwart und kleiden neuzeitliche Stücke in ein neoklassisches Gewand. Der Eintritt kostet 26 Euro. Auskünfte und Karten: Telefon 526 13 85 bzw. E-Mail tickets@theateramspittelberg.at.

Für Donnerstag, 20. Juli, hat sich die argentinische Sängerin und Schauspielerin „Valiente“ mit ihrem Ensemble angesagt. Ab 19.30 Uhr serviert das Sextett „Valiente & Band“ dem Publikum unter dem Motto „Oldies & Latin“ eine bestens ins Ohr gehende melodiöse Melange. In der neuen Show „Latina“ werden Rhythmen aus Lateinamerika unwiderstehlich lächelnd mit Rock’n Roll aus den 50ern und 60ern plus Evergreens verquickt. Der Kartenpreis beträgt 26 Euro. Einen kompletten Spielplan bis Ende September veröffentlicht die Direktorin, Nuschin Vossoughi, im Internet: www.theateramspittelberg.at.

