WKW-Janisch: Bei der Suche nach qualifizierten Lebensberatern auf die Gewerbeberechtigung achten

Sachverständiger warnt vor dubiosen Anbietern von rascher Hilfe bei Problemen in schwierigen Lebenssituationen

Wien (OTS) - Der Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten stand im Zentrum einer Expertendiskussion, zu der die Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Wien eingeladen hatte. Zuletzt haben sich Berichte gehäuft, nach denen Supervision, Coaching und Beratung von Unbefugten angeboten werden. Diese Angebote erfolgen an die Konsumentinnen und Konsumenten vorwiegend im Internet, über Social Media.



In der Praxis, so weiß der Obmann der Fachgruppe, Harald G. Janisch, wird man immer wieder konfrontiert mit Diskussionen über Supervision, Coaching, Beratung und ähnlich klingenden Dienstleistungen. „Wenn es darum geht, dass man sich in einer als herausfordernd erlebten Lebenssituation Begleitung wünscht, und man einen Profi sucht – dann hilft bei der Suche nach einem solchen ein Blick ins Gewerbeinformationssystem“, rät Janisch all jenen, die auf der Suche nach Unterstützung in einer schwierigen oder belastenden Lebenssituation sind.



Diesen Zugang über das Gewerbeinformationssystem erläuterte Hans-Jürgen Gaugl, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger und selbst psychologischer Berater im Bereich der Lebens- und Sozialberatung. Er legte dar, wie in Österreich, im Unterschied zu anderen Ländern der EU, der Konsumentenschutz vom Gesetzgeber festgeschrieben wurde.



Mit psychosoziale Beratung Gesundheit erhalten und Prävention betreiben



Gaugl: „Nachdem in Österreich der Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten nicht nur Worthülse, sondern ein gelebtes Anliegen ist, wurde daher in den vergangenen Jahrzehnten ein System entwickelt, in welchem hochqualitative Dienstleistungen helfen sollen, die Gesundheit der Menschen zu erhalten, und nicht nur auf die Karte der Heilung von Krankheiten zu setzen.“ Der Experte verwies in dem Zusammenhang darauf, dass für den WHO-Gesundheitsbegriff die Prävention unverzichtbar ist.



Hinter dem für viele Menschen als sperrig empfundenen Begriff der „psychosozialen Beratung“ steckt nichts anderes, als diese Vielzahl an Dienstleistungen, die dabei begleiten, die Gesundheit der Menschen zu erhalten, selbst in Situationen, welche als bedrückend empfunden werden und damit auf Dauer eine gesundheitliche Gefahr darstellen könnten



Es geht um Verbesserung der Lebensqualität und Abwehr gesundheitlicher Folgen



Zu solchen bedrückenden Situationen zählen etwa Trauerprozesse, Bewältigungsprozesse bei akuten Krisen in Beziehung Familie oder Arbeit, oder der Umgang mit Stress. Das sind einige Beispiele, bei welchen die Dienstleistung der psychosozialen Beraterinnen und Berater zu raschen Verbesserungen in der Lebensqualität, und damit zu einer Abwehr der ansonsten vielleicht drohenden gesundheitlichen Folgen, führen.



Die psychosozialen Beraterinnen und Berater verstehen sich dabei nicht als die Menschen, die wissen, wie es besser geht, wie Gaugl hervorhebt: „Wir begleiten auf Augenhöhe und ermutigen Menschen dazu, ihre eigenen Ressourcen wiederzuentdecken und für eigene Lösungen einzusetzen. Es hat sich gezeigt, dass dies wesentlich nachhaltiger ist. Psychosoziale Beratung heilt nicht – allerdings hilft sie dabei, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass die Gesundheit Schaden nimmt.“



Klienten sollen mit Unterstützung der Lebens- und Sozialberater (LSB) selbst Lösungen für ihre Probleme finden



Die österreichische Rechtslage gibt vor, dass die Lebens- und Sozialberatung den betreuten Klientinnen und Klienten keineswegs Verantwortung abnimmt, sondern sie vielmehr dabei bestärkt, Verantwortung selbst tragen zu können. Genau darum geht es bei der LSB: Die Menschen sollen sich selbst ihre persönliche Antwort auf ihre persönlich erlebten Situationen geben können. „Keinesfalls geht es um eine Art von Kochrezepten, die von vermeintlichen Beratern kommen und nach denen man dann sein Leben ausrichtet“, warnt Gaugl einmal mehr vor dubiosen Anbietern von vermeintlich rascher Hilfe durch vorgegebene Lösungsansetze für die jeweiligen Lebensprobleme: „Solche Kochrezepte funktionieren nicht!“



Die LSB-Gewerbeberechtigung ist gleichsam Qualitätssiegel für Supervision, Coaching und Beratung



Dem österreichischen Gesetzgeber ist wichtig, dass mit dem hohen Gut der Gesundheit – und damit auch deren Erhaltung – sorgsam umgegangen wird. Deshalb hat er quasi ein Qualitätssiegel für Supervision, Coaching und Beratung entwickelt: die Gewerbeberechtigung. Lebens- und Sozialberatung ist in den drei Bereichen der sportwissenschaftlichen Beratung, der ernährungswissenschaftlichen Beratung und der psychosozialen Beratung ein reglementiertes Gewerbe, mit klar strukturierter, jeweils mehrjähriger Ausbildung.



Gaugl: „Nur wer der Gewerbebehörde gegenüber nachgewiesen hat, dass er sowohl theoretisch als auch praktisch über ausreichendes Wissen verfügt, darf tatsächlich anbieten, Menschen beraterisch zu begleiten.“ Ein Blick in das öffentlich zugängliche und kostenfrei einsehbare Branchenbuch österreichischer Unternehmen (WKO Firmen A-Z) reicht aus und verschafft Gewissheit: Wenn der jeweilige Berater darin in der Rubrik „Lebens- und Sozialberatung“ eingetragen ist, dann darf davon ausgegangen werden, dass man seine Lebenssituation einem Profi anvertraut.



„Denn wie man sein Auto wohl nur einer zertifizierten Werkstätte anvertraut, sollte man sich selbst ebenfalls nur Profis anvertrauen: erkennbar durch den Eintrag ‚Lebens- und Sozialberatung‘ im Unternehmerbranchenbuch der Wirtschaftskammer“, weist Fachgruppenobmann Janisch den Weg zur sichern Auswahl von Dienstleisterinnen und Dienstleistern im Bereich Supervision, Coaching und Beratung.



