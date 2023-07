FPÖ - Seidl: Bürgermeister Ludwig soll besser heute als morgen in "Notkompetenz" einen neuen und fähigen Stadtrat präsentieren

Das Wiener Gesundheitssystem steht kurz vor dem Zusammenbruch

Wien (OTS) - Seit mehreren Wochen verweigert Stadtrat Hacker die dringend notwendigen Gespräche mit Vertretern der Wiener Ärztekammer und das obwohl in schöner Regelmäßigkeit von unglaublichen Missständen in den Spitälern des WiGeV zu lesen ist.

Fehlendes Personal, Ärzte die kündigen, übervolle Ambulanzen, Gang- und Bodenbetten, monatelange Wartezeiten auf dringend notwendige Operationen und gesperrte Stationen sind nur ein Auszug aus der Mängelliste. „Für diese, für Patienten wie auch das medizinische Personal längst untragbaren Zustände ist einzig Stadtrat Hacker und das unfähige Management im WiGeV verantwortlich. Die Streiks im Juni waren der letzte Hilfeschrei der Belegschaft, der jedoch ungehört blieb. Zusammengefasst: Verzweifelte Hilferufe der Spitalsmitarbeiter interessieren weder den Herrn Stadtrat noch die WiGeV-Führung. Stattdessen werden Mitarbeiter weiter eingeschüchtert und ihnen ein Maulkorb verpasst“, so der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl.

Er fordert Bürgermeister Michael Ludwig auf, endlich zu handeln und Hacker samt der obersten Führungsebene des WiGeV zu entlassen. „Im best case präsentiert er in ‚Notkompetenz‘ bereits Ende der Woche kompetente Nachfolger. Vor genau einem Jahr hat Bürgermeister Ludwig schließlich 1,4 Milliarden Euro für die Rettung der Wien Energie in selbsternannter ‚Notkompetenz‘ genehmigt - bei unfähigen Managern mit sozialistischem oder marxistischem Gedankengut traut er sich jedoch nicht drüber“, stellt Seidl fest und betont einmal mehr: „Es ist nicht mehr 5 Minuten vor 12, sondern bereits 2 Sekunden davor. Nur durch echte Experten kann das Totalchaos noch abgewendet werden.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Rathausklub

presse @ fpoe-wien.at