AK Preismonitor 2: So teuer sind jetzt Pizza, Toast & Co.

Wien (OTS) - Schnelle Küche kommt teuer: Eine preisgünstige Pizza kostet jetzt um knapp das Doppelte mehr als noch im Juni des Vorjahres, günstige Marillenmarmelade für Palatschinken ist um fast 123 Prozent teurer als noch 2022. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor von bis zu 40 preisgünstigsten Waren pro Geschäft bzw. Online und bis zu 102 Markenprodukten in den Online-Shops.

So viel kosten nun preiswerteste Lebensmittel, Drogeriewaren und Markenprodukte mehr als noch im Juni 2022 – sieben Preisbeispiele:

+ Preiswerteste Pizza bei Interspar im Geschäft um fast 100 Prozent teurer

Günstige Pizza Margherita von Alberto (pro Kilogramm) kostete im Juni 2022 bei Interspar im Geschäft 3,54 Euro, rund ein Jahr später gab es die Pizza Margherita von Despar um 7,07 Euro – ein Plus von fast 100 Prozent!

+ Preiswerteste Marillenmarmelade bei Billa Plus im Geschäft um knapp 123 Prozent teurer

Palatschinken mit Marillenmarmelade – wer zur preisgünstigen Marillenmarmelade (pro Kilogramm) von Clever bei Billa Plus im Geschäft vor einem Jahr griff, zahlte noch 1,53 Euro, Ende Mai 2023 gab es die preisgünstigste Marillenmarmelade von Uwe um 3,41 Euro – eine saftige Teuerung um knapp 123 Prozent!

+ Preiswertester Nackellackentferner und Haarspülung bei Müller im Online-Shop um rund 300 Prozent teurer

Im Vorjahr gab es den günstigsten Nagellackentferner von Aveo (acetonfrei, pro 100 Milliliter) um einen Euro, ein Jahr später war der Maybelline Express als günstigster Nagellackentferner mit einem Preis von 4,36 Euro pro 100 Milliliter zu finden – eine Teuerung um 336 Prozent!

Die günstige Haarspülung von Aveo kostete im Juni 2022 nur 0,25 Euro pro 100 Milliliter, heuer gab es die günstigste Haarspülung von Garnier Fructis um einen Euro pro 100 Milliliter, das war eine Aktion – ein haarsträubendes Plus von 300 Prozent!

+ Wiener Zucker von Agrana bei Billa und Interspar im Online-Shop um fast 61 Prozent teurer

Für Wiener Zucker (ein Kilogramm) von Agrana mussten Konsument:innen im Vorjahr 0,99 Euro zahlen, heuer schon 1,59 Euro – ein Plus von 61 Prozent!

+ Ölz-Toast bei Billa im Online-Shop um fast ein Drittel teurer

Den Sandwich-Toast gab es im Vorjahr um 4,58 Euro (pro Kilogramm) in Aktion, ein Jahr später um 5,98 Euro (ebenfalls in Aktion) – ein Plus von knapp 31 Prozent!

+ Pomito Tomaten bei Interspar im Online-Shop um ein Drittel teurer

Die passierten Tomaten von Pomito (ein Kilogramm) hatten im Vorjahr eine Preis von 2,98 Euro pro Kilogramm, heuer 3,98 Euro – ein Plus von knapp 34 Prozent!

SERVICE: Die Erhebung über die Preisentwicklung der günstigen Produkte sowie Markenprodukte Juni 2023 finden Sie im Internet unter wien.arbeiterkammer.at/lebensmittelpreise.

