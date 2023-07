AK Preismonitor: Preisschock beim Wocheneinkauf hält an! 1

Günstige Lebens-, Reinigungsmittel und Drogeriewaren, aber auch Markenprodukte sind im Juni-Jahresvergleich erneut deutlich teurer geworden

Wien (OTS) - Günstige Lebens-, Reinigungsmittel und Drogeriewaren, aber ohnehin schon teurere Marken-Lebensmittel und Drogerieprodukte kosten im Juni-Jahresvergleich mehr. Konsument:innen zahlen nun etwa für preiswerteste Lebens- und Reinigungsmittel bei Spar um durchschnittlich rund 22 Prozent mehr, für günstige Drogeriewaren bei Müller um knapp 63 Prozent mehr. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor bei fünf Online-Shops und zehn Super- und Drogeriemärkten im Juni.

„Keine Entwarnung beim Einkaufen – Einkaufen bleibt teuer“, sagt AK Konsument:innenschützerin Gabriele Zgubic. „Viele Menschen kommen mit ihren Zahlungen ins Trudeln. Sie greifen beim Einkaufen daher oft zu billigeren Produkten oder achten auf Aktionen. Schlimm ist, dass selbst vormals preisgünstige Produkte schon seit längerer Zeit viel mehr kosten.“

Der AK Preismonitor zeigt: Die Teuerungen gehen nach wie vor quer durch alle erhobenen Super- und Drogeriemärkte – sowohl in den Geschäften als auch Online-Shops. Preiswerteste Produkte, vor allem Eigenmarken der Geschäfte sind manchmal in den Geschäften und Online-Shops nicht vorhanden. Auffällig: Beim Müller Online-Shop waren preiswerteste Drogeriewaren oft nicht lieferbar! Konsument:innen können dann nur mehr ein deutlich teureres Markenprodukt kaufen. Auch bei den schon kostspieligeren Markenprodukten gibt es in allen erhobenen Märkten kräftige Preiserhöhungen.

Preiskeule schlägt kräftig zu – Teuerung bei allen Super- und Drogeriemärkten



Geschäft Erhebung Waren Teurer/billiger

Preiswerteste Drogeriewaren (Online-Shops)

Bipa Juni 2022 bis Juni 2023 31 + 20,4 % teurer

DM Juni 2022 bis Juni 2023 32 + 8,0 % teurer

Müller Juni 2022 bis Juni 2023 32 + 62,8 % teurer

Preiswerteste Drogeriewaren (Geschäfte)

Bipa Juni 2022 bis Juni 2023 32 + 19,2 % teurer

DM Juni 2022 bis Juni 2023 32 + 7,3 % teurer

Müller Juni 2022 bis Juni 2023 32 + 15,7 % teurer

Preiswerteste Lebens-, Reinigungsmittel (Geschäfte)

Hofer Juni 2022 bis Juni 2023 40 + 13,7 % teurer

Lidl Juni 2022 bis Juni 2023 40 + 17,8 % teurer

Penny Juni 2022 bis Juni 2023 40 + 16,0 % teurer

Spar Juni 2022 bis Juni 2023 40 + 21,9 % teurer

Billa Juni 2022 bis Juni 2023 40 + 18,4 % teurer

Billa Plus Juni 2022 bis Juni 2023 40 + 15,5 % teurer

Interspar Juni 2022 bis Juni 2023 40 + 18,3 % teurer

Marken-Drogeriewaren (Online-Shops)

Müller Juli 2022 bis Juni 2023 68 + 13,1 % teurer

Bipa Juli 2022 bis Juni 2023 89 + 9,1 % teurer

DM Juli 2022 bis Juni 2023 102 + 10,6 % teurer

Billa Juli 2022 bis Juni 2023 54 + 9,8 % teurer

Interspar Juli 2022 bis Juni 2023 81 + 12,0 % teurer

Marken-Lebensmittel (Online-Shops)

Billa Juli 2022 bis Juni 2023 31 + 13,6 % teurer

Interspar Juli 2022 bis Juni 2023 31 + 8,7 % teurer



Zum Preismonitor: Die AK hat im Juni 2023 in den Online-Shops (Bipa, DM, Müller, Billa, Interspar) und Geschäften (Bipa, Müller, DM, Hofer, Lidl, Penny, Spar, Billa, Billa Plus und Interspar) preiswerteste Drogeriewaren, Lebens- und Reinigungsmittel sowie Marken-Drogeriewaren und Marken-Lebensmittel erhoben.

